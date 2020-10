Alberto compartió una nota con "Pepe" Mujica: "No tengo ningún conflicto con Lacalle Pou"

Durante la nota, el Presidente argentino afirmó: "Como dice Pepe, hay que andar por la vida ligero de equipaje. Aprovechen a Pepe, no pierdan el tiempo conmigo, tienen un ser enorme en Pepe".

Con respecto a la relación entre la Argentina y Uruguay, el mandatario sostuvo: "Ningún argentino puede darse el lujo de estar mal con Uruguay; yo tampoco. Con Luis ( Lacalle Pou) tengo menos trato, pero tengo el afecto y el respeto que merece".

"No hay ningún conflicto entre Uruguay y Argentina, y no hay ningún conflicto entre Luis y yo. Esas son cosas que a veces los que hacen análisis político plantean, nada más. Pasa también que a mí no me gusta ser hipócrita: lo que es verdad es que me llevo muy bien con Pepe y tengo muchos amigos del Frente Amplio", explicó.

Luego, definió a Mujica como "uno de los hombres más grandes que dio la política de Latinoamérica". "Muchos piensan que tener muchos amigos en el Frente Amplio se convierte en una diferencia con Luis Lacalle Pou, y la verdad no es tal cosa", añadió.

En este sentido, Fernández afirmó que tienen en él "un amigo que quiere mucho a Uruguay" y destacó que con Lacalle Pou tienen que "trabajar lo más cerca" que puedan: "Es el Presidente que han elegido los uruguayos".

"A Pepe lo he escuchado decir que lo mejor en la vida es andar ligero de equipaje, porque cuando uno tiene le empieza a dedicar tiempo. Cuando uno menos tiene, es feliz con menos. Una gran enseñanza ética y moral", cerró.