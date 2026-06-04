Operación Muro: Jorge Macri blindó los accesos a la Ciudad en un megaoperativo relámpago de seguridad

El Gobierno porteño hizo un despliegue o masivo y sorpresivo sobre accesos y puentes clave con el objetivo de reforzar el control fronterizo con el conurbano y endurecer la política contra la delincuencia.

Operación Muro: la Ciudad blindó sus accesos en un megaoperativo relámpago sobre General Paz y el Riachuelo.

La Ciudad de Buenos Aires puso en marcha este jueves un sorpresivo despliegue simultáneo y masivo denominado “Operación Muro” , con el objetivo de reforzar el control en los accesos al territorio porteño a lo largo del límite con la provincia de Buenos Aires.

El operativo abarcó 24 kilómetros de accesos y puentes , distribuidos sobre la avenida General Paz y la frontera natural del Riachuelo . También incluyó 27 pasos peatonales , 48 puntos vehiculares y 16 nodos estratégicos .

La Operación Muro se enmarca en los ejes de gestión de seguridad del Gobierno porteño encabezado por Jorge Macri , con foco en el combate al delito y la reducción de tasas de criminalidad en la Ciudad.

El operativo implicó una fuerte movilización de recursos de la Policía de la Ciudad , con participación de fuerzas especiales, patrulleros, motos, drones y helicópteros. También intervinieron la división K9 (canes) , Tránsito, Emergencias y Seguridad Comunal.

“Estamos construyendo un muro de control al desgobierno de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, donde la seguridad no es prioridad”, sostuvo Macri durante la supervisión del operativo en el Anillo Digital Sur, en la intersección de 27 de Febrero y General Paz .

operacion-muro-2 El megaoperativo incluyó 27 pasos peatonales, 48 puntos vehiculares y 16 nodos estratégicos.

Desde las 19 se desplegaron controles vehiculares, verificación de documentación e interceptaciones sorpresivas, con foco en motos con dos ocupantes, transporte público, vehículos de carga ligera y autos con vidrios polarizados sin habilitación.

El operativo se apoya en el sistema del Anillo Digital, que cuenta con 814 pórticos lectores de patentes distribuidos en 74 accesos y monitorea en tiempo real más de tres millones de dominios vehiculares por día.

“Vamos a perseguir al delito allí donde se encuentre… si vienen de la provincia de Buenos Aires los vamos a ir a buscar”, afirmó el jefe de Gobierno, quien estuvo acompañado por el ministro de Seguridad, Horacio Giménez, el secretario del área, Maximiliano Piñeiro, y el jefe de la fuerza, Diego Casaló.

El mandatario porteño agregó: "Cada delincuente que queda detenido es un delincuente menos y son cientos de personas que pueden vivir en paz y en tranquilidad. Para nosotros hay una línea bien trazada: de este lado la gente buena y enfrente los delincuentes".

En este sentido, Macri compartió un video de las operaciones a través de su cuenta de X (antes Twitter) bajo el mensaje "No vamos a pedir perdón por cuidar a los porteños".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jorgemacri/status/2062683256596701605?s=20&partner=&hide_thread=false No vamos a pedir perdón por cuidar a los porteños.



Un muro de control contra la barbarie y el desgobierno de Kicillof.



Ley y orden. pic.twitter.com/DLdWvWGYr1 — Jorge Macri (@jorgemacri) June 4, 2026

Un esquema de blindaje por cuadrantes

La operación se organizó mediante un sistema de cuadrantes territoriales, que dividió la Ciudad en zonas norte y sur. Uno de los principales tramos se extendió sobre la General Paz desde el Río de la Plata hasta avenida Constituyentes, mientras que otro llegó hasta el Acceso Oeste, con múltiples cruces barriales.

También se reforzaron accesos clave del sur porteño, como Puente Alsina y la autopista Buenos Aires–La Plata, además de puntos de tránsito pesado y conexiones interjurisdiccionales.

En paralelo, el Gobierno porteño destacó el incremento de recursos en materia de seguridad: en dos años y medio se incorporaron más de 5.000 oficiales, alcanzando un total de 28.000 efectivos en la fuerza.

operacion-muro-3 La Operación Muro se enmarca en los ejes de gestión de seguridad del Gobierno porteño encabezado por Jorge Macri, con foco en el combate al delito y la reducción de tasas de criminalidad en la Ciudad.

Asimismo, se sumaron más de 400 vehículos, entre patrulleros, motos, camionetas y cuatriciclos, además de unidades de traslado y bicicletas para comisarías. También se incorporaron 7.000 chalecos antibalas con geolocalización y más de 600 armas de baja letalidad Taser y Byrna.

La “Operación Muro” se suma a otros despliegues de saturación recientes, como la denominada “Operación Tormenta Negra”, que incluyó más de 1.500 efectivos en barrios vulnerables y dejó como saldo detenidos, secuestro de drogas y desmantelamiento de búnkers.