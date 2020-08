Salvarezza: "La marcha del 17A va a traer consecuencias en el número de contagios"

El ministro indicó que "no hay duda de que en la Argentina existe una minoría irracional y fanática que motorizada por algunos medios de comunicación no duda en tomar actitudes que perjudican a los demás" y resaltó que "hay una clara irresponsabilidad de un sector minoritario (de la oposición) con claras figuras, por más que digan que no convocan y van en auto".

Salvarezza subrayó que "en todos los países del mundo se trata de evitar este tipo de situaciones porque potencian el riesgo".

En declaraciones a la AM750, Salvarezza adelantó que “es probable que en los próximos días tengamos otro laboratorio que produzca una vacuna contra el coronavirus haciendo ensayos clínicos en el país".

“Cuantas más vacunas se puedan producir, más garantías vamos a tener de que el año que viene tengamos protección sobre todo para los grupos de riesgo y los trabajadores de la Salud”, enfatizó.

Según el ministro, la fabricación en el país de la vacuna de Oxford “da un horizonte de certeza” y garantiza “el acceso a la vacuna para los argentinos y el resto de los latinoamericanos”.

“Entre las 5 vacunas que están más avanzadas, la vacuna que se va a producir en el país es la que ha tenido un comportamiento destacado en la fase 2: se han probado en más mil voluntarios, que a los 14 días tenían inmunidad celular y a los 28 días adquirieron inmunidad de anticuerpos”, sostuvo.