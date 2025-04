Procesaron a la diputada de izquierda Vanina Biasi por supuestos comentarios antisemitas

En ese sentido, aseveró que a Biasi "no se le puede escapar la particular circunstancia de que nuestro país sufrió dos atentados guiados por el odio antisemita". La decisión del juez incluye también un embargo por diez millones de pesos.

Ahora, el procesamiento podrá ser apelado ante la Cámara Federal porteña. Todo forma parte de una denuncia que presentó el fiscal federal Carlos Stornelli, a partir de posteos de Biasi en la red social X el 27 de noviembre de 2023.

El descargo de Vanina Biasi tras su procesamiento

Por su parte, Biasi realizó un descargo en sus redes sociales, en donde afirmó que el procesamiento en su contra por supuesta violación de la ley Antidiscriminatoria responde a su postura de estar "en contra de un Estado genocida".

La diputada manifestó que tanto la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) como Israel "tienen sus jueces", haciendo referencia a Daniel Rafecas, quien "se guardó su fallo para esta etapa electoral para ver si puede darle una mano mayor a sus amigos del poder político y económico".

"Haber sido anfitrión de eventos de la DAIA en muchas oportunidades no le hizo ponerse colorado a la hora de aceptar su querella y ahora darles el procesamiento que querían. ´Justicia independiente´ es lo que no hay en nuestro país y no lo digo ahora que me toca vivirlo a mí", expresó.

"Es un fallo que coarta la libertad de expresión", agregó y amplió: "Me procesan por dos tuits, en uno explico por qué es nazi el supremacismo, siempre, y en otro cuento que el gobierno de Netanyahu mintió frente al caso Emily y que banaliza el antisemitismo. Es el discurso del criminal Netanyahu. Lo enfrentaremos siempre", reafirmó Biasi.

Por último, concluyó: "Abajo el apartheid y exterminio del pueblo palestino. Viva el movimiento internacional que lucha contra los genocidas israelíes. Sionismo no es judaísmo. Saludos!