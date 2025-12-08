Verónica Magario tomó juramento a los nuevos senadores bonaerenses en la Sesión Preparatoria + Seguir en









La vicegobernadora encabezó la ceremonia en la que asumieron representantes de Unión por la Patria, La Libertad Avanza y Somos Buenos Aires. También se definió el cronograma de sesiones y se aprobaron pedidos de licencia.

Juraron los nuevos senadores bonaerenses en la Sesión Preparatoria. Prensa Senado BA

La Cámara de Senadores bonaerense abrió su Sesión Preparatoria con la jura de las y los legisladores elegidos en los comicios del 7 de septiembre, en un acto encabezado por la vicegobernadora Verónica Magario. La ceremonia definió la nueva composición política del cuerpo y dejó establecido el esquema de trabajo para el próximo período legislativo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La jornada parlamentaria comenzó con la presencia de Magario, quien en su rol de presidenta de la Cámara Alta tomó juramento a los senadores y senadoras que resultaron electos durante las últimas elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires.

Quiénes juraron en el Senado de la provincia de Buenos Aires Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Senado_BA/status/1998136019884065170&partner=&hide_thread=false Sesión Preparatoria



Juraron senadoras y senadores de la primera sección



@gkatopodis

@MalenaGalmarini

@ishiiargentina pic.twitter.com/suP9569YuL — Senado BA (@Senado_BA) December 8, 2025 Con la asunción formal, quedó configurado el mapa político del Senado bonaerense. Por Unión por la Patria iniciaron su mandato Gabriel Katopodis, Malena Galmarini, Mario Ishii, Mónica Macha y Fernando Coronel por la primera sección; Diego Videla, Valeria Arata y Germán Lago por la cuarta; Fernanda Raverta y Jorge Paredi por la quinta; y María Inés Laurini, Marcos Pisano y Evelyn Díaz por la séptima.

En representación de La Libertad Avanza, se incorporaron Diego Valenzuela, María Luz Bambaci y Luciano Olivera (primera sección); Gonzalo Cabezas y Analía Balaudo (cuarta sección); y Guillermo Montenegro, María Cecilia Martínez y Matías de Urraza (quinta sección).

Por el bloque Somos Buenos Aires, prestaron juramento Pablo Petrecca y Natalia Quintana, ambos correspondientes a la cuarta sección electoral.

Sobre el cierre de la Sesión Preparatoria, el cuerpo legislativo acordó el cronograma para el 154° período legislativo, fijando como días de sesión martes, miércoles y jueves a las 14. Asimismo, se aprobaron los pedidos de licencia presentados por Gabriel Katopodis, quien continuará como ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia, y por el senador Diego Valenzuela.