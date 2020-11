Para Valdés, la carta de Cristina es "una gran convocatoria al diálogo"

"Coincido mucho con Miguel Ángel Pichetto en la interpretación de la carta. Lejos de verla como un conflicto con alguien, la veo como una gran convocatoria de Cristina (Kirchner) al diálogo", resaltó Valdés. Y agregó que a ese diálogo "hay que ejecutarlo".

"Me gustaría ahora la devolución de los sectores empresarios, sociales, políticos y los dueños de medios. Es cierto que acá no se puede plantear una convivencia, acuerdos de políticas de estado como ella está planteando. Lo que más necesita este país es diálogo", enfatizó.

En esa línea, Valdés destacó que el pedido de diálogo "lo está planteando Cristina, a quien venían como una de las mayores causantes del no diálogo".

Al ser consultado respecto de por qué el presidente Alberto Fernández no realizó el pedido de diálogo, respondió: "Todo lo que hace el Presidente le dicen que es culpa de la vicepresidenta, entonces habló la vicepresidenta, a la que le echan la culpa de todo".

"Habló la vicepresidenta y está muy bien que haya hablado. Ha generado tan buen efecto el documento de Cristina que ese día bajó el dólar y los mercados estuvieron mejor que todos los días de la semana anterior", graficó.

En ese marco, el diputado nacional afirmó que "hay una diferencia muy profunda en algunos dueños de medios con el poder político, con el peronismo, con quienes están gobernando y es importante que se sienten en una mesa".

Al referirse al desalojo de la toma de tierras en Guernica, precisó: "Allí vi algo que no me gusta. La Justicia también debe acompañar los momentos que estamos viviendo todos los argentinos, estamos en pandemia". "Se me hizo un nudo en el corazón cuando vi las topadoras volteando casillas de nylon", concluyó.