Victoria Donda: "Yo no quería conchabar a nadie, solo buscaba ayudar a una persona en situación de vulnerabilidad"

VICTORIA DONDA.jpg Victoria Donda, titular del INADI, realizó un descargo en C5N sobre las recientes acusaciones que recibió en las últimas horas.

“ Lo que si es que siempre le fui aumentando el viático, el cual no figura en la página del ANSES y es lo que yo mostré para dar a conocer los aportes, que es lo primero que dijeron que no había hecho”, continuó Donda más adelante durante el diálogo.

En cuanto al hecho de haberle ofrecido un puesto en el INADI como ayuda a su situación de desempleo, la funcionaria aseguró que no cree haberse comportado de forma incorrecta, algo con lo que no coincidieron ninguno de los periodistas presentes durante la entrevista.

“Yo no reconozco que haya sido un error ”, aseguró la funcionaria y luego agregó: “No era una amiga, pero si era una persona muy cercana por la cual sigo sintiendo mucho afecto. Ayudar a una persona en situación de vulnerabilidad no me parece que esté mal, y es cierto que el Estado tiene que ayudar ya que para eso existe ”.

“Yo primero ayudé con mi plata por mucho tiempo, y estoy dispuesta a seguir haciéndolo, y en segundo lugar no le ofrecí un lugar de economista”, expresó más adelante, mientras que dijo: “A una persona en situación de vulnerabilidad que puede entrar de maestranza en algún lugar es mejorarle la calidad de vida ”.

“Yo no quería conchabar a nadie, solo buscaba ayudar a una persona en situación de vulnerabilidad”, sentenció y cerró diciendo: “Lo hice muchísimas veces y van a encontrar muchísimos audios míos así ”.