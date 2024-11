Victoria Villarruel le respondió a Lilia Lemoine por llamarla "Bichacruel"







La vicepresidenta se expresó en X, red social en la que mantuvo distintos roces con la diputada. Hace algunos días, el presidente Javier Milei sostuvo que Villarruel está "más cerca de la casta"

Lilia Lemoine y Victoria Villarruel protagonizaron un nuevo cruce.

La vicepresidenta de la nación Victoria Villarruel no se quedó callada y utilizó sus redes sociales para contestarle a la diputada nacional Lilia Lemoine, tras sus críticas esbozadas en un canal de streaming. La presidenta de la Cámara alta se tomó con humor el apodo puesto por Lemoine - quién se refiere a ella como "Bichacruel" - y respondió: "Debo decir que me da mucha gracia que me llamen así".

No es el primer roce que tienen ambas representantes de La Libertad Avanza en las redes sociales. En este contexto de internas, el pasado miércoles el presidente Javier Milei opinó de su compañera de fórmula sobre quién aseguró que "no tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones" y que en su visión "está mucho más cerca de la casta".

Victoria Villarruel y Lilia Lemoine protagonizaron un nuevo cruce en las redes sociales Todo comenzó cuando la diputada de La Libertad Avanza (LLA) se hizo presente en el canal de streaming Laca, donde aseguró que Cristina Fernández de Kirchner es "más leal" que la actual vicepresidenta. "Yo fui un poco más brusca con 'Bichacruel'. Si fuera mi vecina, no seríamos amigas, tampoco sería amiga de Cristina. Cristina es más leal, es chorra, pero no traicionó a su partido y a la gente que la llevó al poder. Hubo una traición y lo están viendo todos ahora, estaban las señales en el cielo, pero teníamos problemas muy graves y no podríamos estar ocupándonos de eso”, sentenció Lemoine.

Además, la legisladora cuestionó que Villarruel se separa de las decisiones de Gobierno "para no sufrir el costo político" y señaló el ejemplo de las marchas universitarias. "Primero se había puesto del lado de la educación pública y cuando vio que perdía popularidad el reclamo porque eran curros, ahí lo empezó a atacar”, subrayó.

Ante esto, Villarruel no se quedó callada y respondió a las críticas de Lemoine. En un tono tranquilo y con un perfil más bajo, la vicepresidenta utilizó su cuenta personal de X para responderle a un usuario que había escrito: "Miss Rivotril le dice 'Bichacruel' a la Vicepresidente, apodo que inventaron los Kirchneristas". Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/VickyVillarruel/status/1860164657643966768&partner=&hide_thread=false Debo decir que me da mucha gracia que me llamen así. Es un sobrenombre épico, lástima que se le ocurrió a los K, pero me genera una sonrisa. — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) November 23, 2024 Javier Milei, sobre Victoria Villarruel: "En su visión está mucho más cerca de la casta" La tensión interna entre los dos máximos representantes del Poder Ejecutivo - Milei y Villarruel - no es ninguna novedad. Desde hace meses, ambos políticos mantienen una relación fría que se reduce a solo respetar los contactos institucionales que deben tener como fórmula presidencial. Con las elecciones legislativas como próximo horizonte y en medio de las internas, el Presidente mantuvo una entrevista con el canal LN+ en donde se refirió al papel que desempeña la actual vicepresidenta de la nación: "No tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones", sostuvo que Milei. Milei Villarruel abrazo.jpeg Lejos de los abrazos, Milei aseguró que Villarruel hoy está más cerca "de la casta" @VickyVillarruel / X En este sentido, el líder libertario explico que fue la misma Villarruel quién "decidió no participar" más de las reuniones de Gabinete. Luego, agregó que "en su visión, en muchas de las cosas que nosotros hacemos está más cerca del círculo rojo, de lo que ella llama la alta política, y lo que nosotros llamamos la casta " y sobre el final, busco poner paños fríos sobre la relación: "Tenemos la relación que se necesita institucionalmente para cumplir con nuestros roles", Los dichos de Milei llega luego de que la diputada de La Libertad Avanza Lilia Lemoine lanzara una catarata de críticas contra Villarruel, a quien llegó a señalar como "la peor vicepresidente de la historia". Además, días atrás, lanzó: "Ni el kirchnerismo llegó tan lejos. Qué tipa oscura resultó ser!", dijo y subrayó para concluir: "Amante de la alta política, 100% casta".