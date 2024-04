Victoria Villarruel se rebeló y validó un aumento de 16% para el Senado

Victoria Villarruel no le hizo caso a Javier Milei: validó un aumento para el Senado

La polémica se reabrió en estos días entre los legisladores de una y otra Cámara, ya que los integrantes del Senado cobraron sus sueldos con el 16% otorgado en enero, es decir, que Villarruel volvió para atrás, pero no tanto como había pedido Milei.

"Que los diputados no me vengan con que la plata no alcanza, que muchísima gente la está pasando peor", había dicho el Presidente tras ordenar retrotraer las dietas a diciembre.

Victoria Villarruel encabezó la entrega de diplomas de honor a excombatientes de Malvinas

Luego de haber participado de un acto homenaje junto al presidente Javier Milei, la vicepresidenta Victoria Villarruel encabezó esta tarde una ceremonia de entrega de diplomas de honor a combatientes de Malvinas, en un acto en el Salón Azul del Congreso de la Nación.

El evento comenzó pasadas las 16 horas y luego la palabra de los veteranos y familiares, la propia cerró la tarde con un discurso breve donde reiteró que "Malvinas es la causa que une a todos los argentinos" y, en línea con el discurso del Presidente ayer, enfatizó que "la sociedad le debe a los héroes" de la guerra.

Victoria Villarruel, en línea con Milei, reivindicó el rol de las Fuerzas Armadas en Malvinas

"Han sido 42 años durísimos, de 'desmalvinización', de olvido, de indiferencia. 42 años en los cuales estos hombres no recibieron el abrazo de la sociedad que tanto merecían", apuntó Villarruel, hija de un excombatiente.

En ese sentido, la mandataria consideró que "la causa de Malvinas fue utilizada por intereses políticos". "Hoy queremos empezar una etapa en la que se le agradezca a los héroes de la Nación, vivos y muertos, y queremos acompañarlos y distinguirlos como merecieron desde 1982".

"Como dijo el presidente ayer, es el momento de poner a Argentina de pie y una de las causas que tenemos que lograr recuperar es la de Malvinas", remarcó Villarruel quien ya había asegurado previamente que "era hora de que el Reino Unido se siente a discutir realmente con la República Argentina el reclamo de soberanía que está pendiente desde 1833".

"Malvinas es la causa que nos une a todos los argentinos. Tengas las ideas que tengas, vas a sentir que el 2 de abril Argentina hizo lo justo que fue defender su tierra", expresó.

"Es el momento de recuperar el respeto a las Fuerzas Armadas, el respeto que la sociedad le debe a los héroes de Malvinas", agregó.