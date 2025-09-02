¡Viene Milei! Cómo es el Sahara Hotel de Las Vegas donde se presenta Fátima Florez

En medio de la tormenta por la filtración de los audios que denunciaron un presunto sistema de coimas en ANDIS, el presidente Javier Milei presenciará el show que Fátima Florez dará en el Sahara Hotel de Las Vegas.

En medio de la tormenta política desatada luego de la difusión de los audios que desnudaron el presunto sistema de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el presidente Javier Milei viaja a Estados Unidos y recalará en Las Vegas para presenciar el show que su expareja, la humorista Fátima Flore z ofrece en el Hotel Sahara, un emblema en la ciudad del juego donde se presentaron figuras como Frank Sinatra, Elvis Presley, Dean Martin y Jerry Lweis.

"Viene Milei! se encargaron de anunciar en el flyer que promociona el espectáculo que se ofrecerá el 5 y 6 próximos en uno de los anfiteatros del hotel de 4 estrellas que cuenta con 1.600 habitaciones. Si bien es cierto que el viaje del presidente y su encuentro con empresarios forma parte de una agenda previa, son muchos los que encuentran como mínimo llamativo el hecho de que el Primer Mandatario decida mostrarse en un espectáculo habida cuenta de la magnitud del escándalo.

La producción del espectáculo de Fátima Florez no perdió tiempo e intervino el flyer promocional del espectáculo "Fátima Florez Super Star" con una banda roja en letras blancas que anuncia la presencia del presidente argentino.

El Hotel Sahara de Las Vegas que será escenario del evento de Fátima Florez y que contará con la presencia del presidente Javier Milei entre sus invitados está ubicado en la zona norte, exactamente en Las Vegas Boulevard a la altura 2535. Casino, servicio de spa, gimnasio incluido, restaurantes gourmet, bares y otros amenities de lujo forman parte de este resort que ofrece una estadía exclusiva.

Sus 1613 habitaciones se encuentran distribuidas en 3 torres diferentes, cada una de ellas con un estilo distinto. En la Torre Alejandría los espacios son más grandes y el servicio es de primer lugar. Luego, La Torre Blanca tiene inspiración pop art y un concepto más íntimo en sus instalaciones. Finalmente, la Torre Marra cuenta con un ambiente sofisticado y líneas modernas.

Alexandria-Ultra-Suite-1600-x-800 Sofisticación y lujo en las suites de la Torre Alejandría del Sahara Hotel donde se presenta Fátima. Gentileza Sahara Hotel Las Vegas

Además, el mismo establecimiento tiene una estación de monorail que le permite a los usuarios moverse con agilidad y rapidez dentro del hotel de manera segura y eficaz.

En medio de la escalada que generó la polémica aparición de los audios del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, el presidente Javier Milei viajará a Estados Unidos.

Javier Milei acto El presidente Javier Milei viaja a Estados Unidos por una agenda previa con empresarios.

Después de asistir al acto de cierre de campaña de las elecciones de la provincia de Buenos Aires en la localidad de Moreno, Milei saldrá hacia Estados Unidos, donde se reunirá con empresarios y volverá al país el sábado antes de que se abran las urnas el domingo de elecciones.

A pesar que desde la Casa Rosada no quisieron responder si el presidente asistirá al evento de Fátima Flores, la empresa que es patrocinadora del espectáculo que brindará la comediante afirmó que Milei estará presente.