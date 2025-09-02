El hotel donde cantó Elvis, VIP para Fátima Florez y vuelo especial: Javier Milei se va a Las Vegas en medio del escándalo por los audios de ANDIS

El oficialismo afronta semanas tensas tras la filtración de los audios del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo. El jefe de Estado viajará el miércoles por la noche y regresará el sábado, un día antes de las elecciones en la provincia de Buenos Aires.

Javier Milei y un viaje a Estados Unidos en medio de la peor crisis de gestión del Gobierno.

El Gobierno enfrenta, desde hace dos semanas, su peor crisis de gestió luego de que se dieran a conocer los audios del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) , Diego Spagnuolo, en donde reconoce un esquema de coimas en el que están presuntamente involucrados la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el subsecretario de gestión institucional de la Presidencia de la Nación Argentina, Eduardo "Lule" Menem. En medio del escándalo, y en la recta final de la campaña de las elecciones legislativas bonaerenses , el Presidente viajará a Estados Unidos, precisamente Los Ángeles y Las Vegas. Allí se reunirá con empresarios y luego se espera que diga presente en un show de su expareja, Fátima Flórez.

El líder libertario busca dejar atrás dos semanas complejas para el Gobierno, donde la campaña en el territorio bonaerense se vio totalmente opacada por el escándalo entorno a los presuntos retornos en ANDIS , que tomó la centralidad del debate nacional y le hizo perder - momentáneamente - la capacidad de control de la agenda al Gobierno. Así, Milei partirá rumbo a Estados Unidos el próximo miércoles por la noche , con una primera parada en Los Ángeles. Finalmente retornará el sábado, un día antes de los comicios bonaerenses.

El viaje del Presidente se enmarcara en uno de los momentos más complejos para el oficialismo. El escándalo de ANDIS no solo tomo centralidad en la agenda pública, sino que generó una serie de coletazos entre los que destacan el estallido de una interna por espionaje y una criticada decisión de elevar el caso a la Justicia - y solicitar un "bozal legal" - para impedir que se reproduzcan las filtraciones que salpican a la hermana del Presidente.

Además, Milei partirá a Estados Unidos en medio de la campaña por las elecciones bonaerenses, que también reflejaron momentos de máxima tensión para La Libertad Avanza. El pasado miércoles 27 de agosto, la caravana de Milei en la localidad de Lomas de Zamora - de la que también formaban parte el candidato, José Luis Espert, el armador en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, y Karina Milei - fue atacada por un grupo de manifestantes, por lo que la comitiva presidencial debió ser evacuada de urgencia y la actividad fue suspendida.

Algo similar ocurrió en la provincia de Corrientes, donde la comitiva oficialista - compuesta por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el candidato a gobernador, Lisandro Almirón, y nuevamente Karina - también tuvo que enfrentar incidentes y reproches. Finalmente, La Libertad Avanza cosechó únicamente el 10% de los votos y su representante ocupó el cuarto puesto.

En este contexto, Milei se dirigirá a Estados Unidos, acompañado por el ministro de Economía Luis "Toto" Caputo y el canciller Gerardo Werthein, según pudo confirmar este medio. En Los Ángeles, se espera que la comitiva oficial participe de un evento con empresarios organizado por el financista Michael Milken.

"¡Viene Milei!": el show de Fátima Flórez en Las Vegas espera la visita del Presidente

Luego de su visita a Los Ángeles, el Presidente se dirigirá a Las Vegas el 5 de septiembre, donde se espera que diga presente en el show de su expareja, Fátima Flórez. En detalle, el empresario Jorge Elías promociona el espectáculo de la actriz, bailarina y humorista en el Hotel Sahara con la asistencia del mandatario argentino.

"¡Viene Milei!", promociona el Flyer compartido por el empresario en su Facebook personal. Así, crece la expectativa por la presencia del Presidente en el show de su expareja, en medio de la peor crisis que enfrenta su gestión desde su llegada al gobierno endiciembre de 2023.

FÁTIMA FLOREZ La promoción del show de Fátima Flórez. Jorge Elías Producciones

Por el momento, desde Casa Rosada no confirmaron la asistencia del Jefe de Estado al show en Las Vegas. Sin embargo, la bailarina si opinó al respecto días atrás: “Sí, en Las Vegas. Justo da la casualidad de que coincidimos el mismo día, el 5 de septiembre, cada uno con sus respectivos trabajos, dentro del marco él de su tour y yo del mío".

Este será uno de los primeros reencuentros de la pareja, meses después de su separación. Al ser consultada sobre la situación sentimental y una posible reconciliación, Fátima respondió de manera tajante: “No. Para nada. Estoy soltera, súper tranquila, con la libido en mi carrera y trabajo. No puedo ligar lo sentimental con lo que me conviene. Siempre me manejé con el corazón”.

El show de Fátima Flórez en el hotel donde cantó Elvis Presley

El hotel se encuentran en la zona norte del Strip. Allí, según trascendió, Milei tendrá acceso VIP al casino Hotel Sahara, histórico lugar donde alguna vez cantó Elvis Presley.

El hotel Sahara de Las Vegas es parte de la historia más destacada de la ciudad reconocida por sus casinos y espectáculos nocturnos. En sus paredes cuelgan muchas fotos de los famosos artistas que pasaron por ahí, como Frank Sinatra, el mencionado Elvis, Dean Martin y Jerry Lewis entre otros.

Según fuentes locales, la alcaldesa de la ciudad, Shelley Berkley, celebró la presencia del presidente argentino al show protagonizado por Fátima, como una oportunidad para promocionar eventos privados.