La Libertad Avanza logró un resultado histórico en las elecciones legislativas y reconfiguró la Cámara de Diputados. El oficialismo se impuso en 16 provincias y superó ampliamente su objetivo inicial, garantizando una mayoría cómoda para el presidente Javier Milei. En tanto, el peronismo retuvo su lugar como primera minoría, aunque con una merma en la cantidad de bancas.
Quiénes son los nuevos diputados y qué bancas terminan su mandato el 10 de diciembre
La Libertad Avanza arrasó en las elecciones legislativas y redibujó la composición del Congreso. Con triunfos en 16 provincias, el oficialismo superó sus metas y se aseguró una mayoría sólida en Diputados.
La jornada electoral del domingo 26 de octubre dejó un escenario político renovado, con un amplio respaldo a La Libertad Avanza (LLA), que obtuvo el 40,7% de los votos y consolidó su dominio en los principales distritos del país. Detrás se ubicó Fuerza Patria -nuevo nombre del peronismo- con el 31,68%.
El oficialismo se impuso en Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Jujuy, Salta, Río Negro, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Neuquén, San Luis, Chubut, La Rioja y Tierra del Fuego.
En tanto, Fuerza Patria y sus aliados ganaron en Catamarca, Formosa, La Pampa, San Juan, Santa Cruz y Tucumán.
Un nuevo mapa en el Congreso
El resultado superó las expectativas del oficialismo. Milei había planteado como meta alcanzar un tercio de las bancas para garantizar gobernabilidad, pero el desempeño fue aún mayor: La Libertad Avanza pasará de 37 a 93 diputados, una ganancia neta de 56 lugares. Existe una salvedad en esa cifra: dentro de la representación de las alianzas violetas en los distritos, ingresaron nueve dirigentes referenciados con el PRO (los bonaerenses Diego Santilli, Alejandro Finocchiaro, María Florencia De Sensi y Javier Sánchez Wrba; los porteños Sabrina Ajmechet y Fernando De Andreis; los entrerrianos Darío Schneider y Alicia Fregonese; la cordobesa Laura Rodríguez Machado) y una radical (la mendocina Pamela Verasay, sin contar al chaqueño Guillermo Agüero por la fuerte alianza del gobernador local con el oficialismo). Es decir, la representación libertaria pura es de 83 legisladores en la Cámara baja.
Por su parte, Fuerza Patria continuará siendo la bancada más numerosa, con 97 diputados, aunque resignó cuatro escaños.
En el resto de las fuerzas, Provincias Unidas bajará de 18 a 17 bancas, el PRO caerá de 35 a 14 y la UCR quedará reducida a 3 representantes. El Frente de Izquierda perdió una banca y quedó con 4, mientras que los partidos menores suman 17 escaños distribuidos en diferentes bloques.
A continuación, el listado completo de los diputados que seguirán en funciones hasta 2027 y aquellos que finalizarán su mandato el 10 de diciembre de 2025.
Diputados que continúan hasta 2027
UNIÓN POR LA PATRIA
- Aguirre, Hilda – La Rioja
- Alí, Ernesto “Pipi” – San Luis
- Araujo Hernández, Jorge Neri – Tierra del Fuego
- Aveiro, Martín – Mendoza
- Ávila, Fernanda – Catamarca
- Basterra, Luis Eugenio – Formosa
- Bordet, Gustavo – Entre Ríos
- Cafiero, Santiago – Buenos Aires
- Campitelli, Celia – Santiago del Estero
- Carignano, Florencia – Santa Fe
- Casas, Sergio Guillermo – La Rioja
- Castagneto, Carlos Daniel – Buenos Aires
- Chica, Jorge – San Juan
- Cisneros, Carlos – Tucumán
- Daives, Ricardo – Santiago del Estero
- Estévez, Gabriela Beatriz – Córdoba
- Freites, Andrea – Tierra del Fuego
- Giuliano, Diego A. – Santa Fe
- Glinski, José – Chubut
- Gómez, José – Santiago del Estero
- Gutiérrez, Ramiro – Buenos Aires
- Hagman, Itai – Ciudad de Buenos Aires
- Ianni, Ana María – Santa Cruz
- Kirchner, Máximo Carlos – Buenos Aires
- Leiva, Aldo – Chaco
- Manrique, Mario – Buenos Aires
- Marino, Juan – Buenos Aires
- Martínez, Germán Pedro – Santa Fe
- Molle, Matías – Buenos Aires
- Monzón, Roxana – Buenos Aires
- Moreau, Cecilia – Buenos Aires
- Neder, Estela Mary – Santiago del Estero
- Nóblega, Sebastián – Catamarca
- Osuna, Blanca Inés – Entre Ríos
- Parola, María Graciela – Formosa
- Penacca, Paula Andrea – Ciudad de Buenos Aires
- Pokoik, Lorena – Ciudad de Buenos Aires
- Potenza, Luciana – Buenos Aires
- Rauschenberger, Ariel – La Pampa
- Sand, Nancy – Corrientes
- Selva, Sabrina – Buenos Aires
- Snopek, Guillermo – Jujuy
- Soria, Martín – Río Negro
- Strada, Julia – Buenos Aires
- Tailhade, Rodolfo – Buenos Aires
- Todero, Pablo – Neuquén
- Tolosa Paz, Victoria – Buenos Aires
- Valdés, Eduardo Félix – Ciudad de Buenos Aires
- Volnovich, Luana – Buenos Aires
- Yedlin, Pablo Raúl – Tucumán
- Zaracho, Natalia – Buenos Aires
- Zulli, Christian Alejandro – Corrientes
LA LIBERTAD AVANZA
- Almirón, Lisandro – Corrientes
- Ansaloni, Pablo – Buenos Aires
- Benedit, Beltrán – Entre Ríos
- Benegas Lynch, Bertie – Buenos Aires
- Bonacci, Rocío – Santa Fe
- Bornoroni, Gabriel – Córdoba
- Correa Llano, Facundo – Mendoza
- Diez, Romina – Santa Fe
- Ferreyra, Alida – Ciudad de Buenos Aires
- García, Carlos – Chaco
- Huesen, Gerardo – Tucumán
- Ibañez, María Cecilia – Córdoba
- Lemoine, Lilia – Buenos Aires
- Llano, Mercedes – Mendoza
- Macyszyn, Lorena – Buenos Aires
- Márquez, Nadia – Neuquén
- Mayoraz, Nicolás – Santa Fe
- Menem, Martín – La Rioja
- Montenegro, Guillermo – Buenos Aires
- Moreno Ovalle, Julio – Salta
- Orozco, Emilia – Salta
- Pauli, Santiago – Tierra del Fuego
- Peluc, José – San Juan
- Ponce, María Celeste – Córdoba
- Quintar, Manuel – Jujuy
- Santillán Juárez Brahim, Juliana – Buenos Aires
- Santurio, Santiago – Buenos Aires
- Treffinger, César – Chubut
- Villaverde, Lorena – Río Negro
PRO
- Arabia, Damián – Ciudad de Buenos Aires
- Ardohain, Martín – La Pampa
- Avico, Belén – Córdoba
- Bianchetti, Emmanuel – Misiones
- Bongiovanni, Alejandro – Santa Fe
- Capozzi, Sergio Eduardo – Río Negro
- Fernández Molero, Daiana – Ciudad de Buenos Aires
- Giudici, Silvana – Ciudad de Buenos Aires
- González, Álvaro – Ciudad de Buenos Aires
- Lospennato, Silvia – Buenos Aires
- Nuñez, José – Santa Fe
- Ritondo, Cristian A. – Buenos Aires
- Vásquez, Patricia – Buenos Aires
- Yeza, Martín – Buenos Aires
UCR
- Banfi, Karina – Buenos Aires
- Cipolini, Gerardo – Chaco
- Nieri, Lisandro – Mendoza
COALICIÓN CÍVICA
- Ferraro, Maximiliano – Ciudad de Buenos Aires
- Frade, Mónica – Buenos Aires
COHERENCIA
- Arrieta, Lourdes Micaela – Mendoza
- D’Alessandro, Carlos – San Luis
- González, Gerardo Gustavo – Formosa
- Pagano, Marcela Marina – Buenos Aires
DEMOCRACIA PARA SIEMPRE
- Coletta, Mariela – Ciudad de Buenos Aires
- Rizzotti, Jorge – Jujuy
- Juliano, Pablo – Buenos Aires
ENCUENTRO FEDERAL
- Avila, Jorge Antonio – Chubut
- Brügge, Juan Fernando – Córdoba
- Gutiérrez, Carlos – Córdoba
- Morchio, Francisco – Entre Ríos
- Paulón, Esteban – Santa Fe
- Pichetto, Miguel Ángel – Buenos Aires
INNOVACIÓN FEDERAL
- Arrúa, Alberto – Misiones
- Ruíz, Yamila – Misiones
- Outes, Pablo – Salta
- Vancsik, Daniel – Misiones
- Vega, Yolanda – Salta
LIGA DEL INTERIOR ELI
- Campero, Mariano – Tucumán
- Picat, Luis Albino – Córdoba
- Tournier, José Federico – Corrientes
MID
- Falcone, Eduardo – Buenos Aires
- Zago, Oscar – Ciudad de Buenos Aires
FUTURO Y LIBERTAD
- Razzini, Verónica – Santa Fe
INDEPENDENCIA
- Medina, Gladys – Tucumán
POR SANTA CRUZ
- Garrido, José Luis – Santa Cruz
PRODUCCIÓN Y TRABAJO
- Picón Martínez, Nancy Viviana – San Juan
PTS - FRENTE DE IZQUIERDA UNIDAD
- Castillo, Christian – Buenos Aires
Los diputados que terminan su mandato el 10 de diciembre de 2025
UNIÓN POR LA PATRIA
- Alianiello, Eugenia - Chubut
- Allende, Walberto - San Juan
- Alonso, Constanza María - Buenos Aires
- Arroyo, Daniel - Buenos Aires
- Aubone, Ana Fabiola - San Juan
- Bermejo, Adolfo - Mendoza
- Bertoldi, Tanya - Neuquén
- Carro, Pablo - Córdoba
- Chaher, Leila - Jujuy
- Chomiak, María Luisa - Chaco
- Estrada, Emiliano - Salta
- Fernández Patri, Ramiro - Formosa
- Gaillard, Ana Carolina - Entre Ríos
- Ginocchio, Silvana Micaela - Catamarca
- Gollán, Daniel - Buenos Aires
- González, Gustavo Carlos Miguel - Santa Cruz
- Heller, Carlos - Ciudad de Buenos Aires
- Herrera, Bernardo José - Santiago del Estero
- Herrera, Ricardo - La Rioja
- Iparraguirre, Rogelio - Buenos Aires
- Ledesma, Tomás - Entre Ríos
- Litza, Mónica - Buenos Aires
- López Rodríguez, Dante - Catamarca
- Macha, Mónica - Buenos Aires
- Marín, Varinia Lis - La Pampa
- Marziotta, Gisela - Ciudad de Buenos Aires
- Mastaler, Magalí - Santa Fe
- Moran, Micaela - Buenos Aires
- Moreau, Leopoldo - Buenos Aires
- Moyano, Nilda - Santiago del Estero
- Macha, Mónica - Buenos Aires
- Paponet, Liliana - Mendoza
- Palazzo, Sergio Omar - Buenos Aires
- Passo, Marcela Fabiana - Buenos Aires
- Pedrali, Gabriela - La Rioja
- Pedrini, Juan Manuel - Chaco
- Pereyra, Julio - Buenos Aires
- Propato, Agustina Lucrecia - Buenos Aires
- Romero, Jorge Antonio - Corrientes
- Santoro, Leandro - Ciudad de Buenos Aires
- Siley, Vanesa Raquel - Buenos Aires
- Toniolli, Eduardo - Santa Fe
- Vargas Matyi, Brenda - Buenos Aires
- Yasky, Hugo - Buenos Aires
- Yutrovic, Carolina - Tierra del Fuego
- Zabala Chacur, Natalia - San Luis
PRO
- Ajmechet, Sabrina - Ciudad de Buenos Aires
- Bachey, Karina Ethel - San Luis
- Baldassi, Héctor W. - Córdoba
- Ballejos, Nancy - Entre Ríos
- Besana, Gabriela - Buenos Aires
- Brambilla, Sofía - Corrientes
- De Sensi, María Florencia - Buenos Aires
- Figueroa Casas, Germana - Santa Fe
- Finocchiaro, Alejandro - Buenos Aires
- Iglesias, Fernando Adolfo - Ciudad de Buenos Aires
- Laspina, Luciano Andrés - Santa Fe
- Maquieyra, Martín - La Pampa
- Milman, Gerardo - Buenos Aires
- Quiroz, Marilú - Chaco
- Rodríguez Machado, Laura - Córdoba
- Romero, Ana Clara - Chubut
- Sánchez Wrba, Javier - Buenos Aires
- Santilli, Diego - Buenos Aires
- Sotolano, María - Buenos Aires
- Tortoriello, Anibal - Río Negro
- Vidal, María Eugenia - Ciudad de Buenos Aires
LA LIBERTAD AVANZA
- Arancibia Rodríguez, Alberto Gustavo - San Luis
- Araujo, María Fernanda - Ciudad de Buenos Aires
- Emma, Nicolás - Ciudad de Buenos Aires
- Espert, José Luis - Buenos Aires
- Klipauka Lewtak, Florencia - Misiones
- Martínez, Álvaro - Mendoza
- Píparo, Carolina - Buenos Aires
- Zapata, Carlos Raúl - Salta
UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL
- Benedetti, Atilio - Entre Ríos
- Brouwer De Koning, Gabriela - Córdoba
- Carrizo, Soledad - Córdoba
- Cobos, Julio - Mendoza
- de Loredo, Rodrigo - Córdoba
- Quetglas, Fabio José - Buenos Aires
- Reyes, Roxana - Santa Cruz
- Sánchez, Roberto Antonio - Tucumán
- Sarapura, Natalia Silvina - Jujuy
- Tetaz, Martin Alberto - Ciudad de Buenos Aires
- Verasay, Pamela Fernanda - Mendoza
COALICION CIVICA
- Borrego, Victoria - Buenos Aires
- Campagnoli, Marcela - Buenos Aires
- López, Juan Manuel - Buenos Aires
- Oliveto Lago, Paula - Ciudad de Buenos Aires
DEMOCRACIA PARA SIEMPRE
- Aguirre, Manuel Ignacio - Corrientes
- Antola, Marcela - Entre Ríos
- Carbajal, Fernando - Formosa
- Carrizo, Ana Carla - Ciudad de Buenos Aires
- Coli, Marcela - La Pampa
- Giorgi, Melina - Santa Fe
- Manes, Facundo - Buenos Aires
- Polini, Juan Carlos - Chaco
- Tavela, Danya - Buenos Aires
ENCUENTRO FEDERAL
- Agost Carreño, Oscar - Córdoba
- de la Sota, Natalia - Córdoba
- García Aresca, Ignacio - Córdoba
- Monzó, Emilio - Buenos Aires
- Randazzo, Florencio - Buenos Aires
- Stolbizer, Margarita - Buenos Aires
INDEPENDENCIA
- Fernández, Elia Marina - Tucumán
- Fernández, Agustin - Tucumán
INNOVACIÓN FEDERAL
- Calletti, Pamela - Salta
- Domingo, Agustín - Río Negro
- Fernández, Carlos Alberto - Misiones
IZQUIERDA SOCIALISTA FIT-UNIDAD
- de Mendieta, Mercedes - Ciudad de Buenos Aires
- Giordano, Juan Carlos - Buenos Aires
LIGA DEL INTERIOR ELI
- Arjol, Martín - Misiones
- Cervi, Pablo - Neuquén
- Monti, Francisco - Catamarca
FUTURO Y LIBERTAD
- Chumpitaz, Gabriel Felipe - Santa Fe
CREO
- Omodeo, Paula - Tucumán
DEFENDAMOS SANTA FE
- Mirabella, Roberto - Santa Fe
MOVIMIENTO POPULAR NEUQUINO
- Llancafilo, Osvaldo - Neuquén
MST - FRENTE DE IZQUIERDA Y TRABAJADORES UNIDAD
- Ripoll, Vilma - Buenos Aires
POR SANTA CRUZ
- Prades, C. Facundo - Santa Cruz
PRODUCCION Y TRABAJO
- Moreno, María De Los Ángeles - San Juan
PTS-FRENTE DE IZQUIERDA UNIDAD
- Vilca, Alejandro - Jujuy
REPUBLICANOS UNIDOS
- López Murphy, Ricardo Hipólito - Ciudad de Buenos Aires
SOMOS FUEGUINOS
- Garramuño, Ricardo - Tierra del Fuego
UNIDOS
- Barletta, Mario - Santa Fe
