Quiénes son los nuevos diputados y qué bancas terminan su mandato el 10 de diciembre







La Libertad Avanza arrasó en las elecciones legislativas y redibujó la composición del Congreso. Con triunfos en 16 provincias, el oficialismo superó sus metas y se aseguró una mayoría sólida en Diputados.

El oficialismo logró un respaldo en las urnas y consolidó el control de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados tras las elecciones del 26 de octubre.

La Libertad Avanza logró un resultado histórico en las elecciones legislativas y reconfiguró la Cámara de Diputados. El oficialismo se impuso en 16 provincias y superó ampliamente su objetivo inicial, garantizando una mayoría cómoda para el presidente Javier Milei. En tanto, el peronismo retuvo su lugar como primera minoría, aunque con una merma en la cantidad de bancas.

La jornada electoral del domingo 26 de octubre dejó un escenario político renovado, con un amplio respaldo a La Libertad Avanza (LLA), que obtuvo el 40,7% de los votos y consolidó su dominio en los principales distritos del país. Detrás se ubicó Fuerza Patria -nuevo nombre del peronismo- con el 31,68%.

El oficialismo se impuso en Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Jujuy, Salta, Río Negro, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Neuquén, San Luis, Chubut, La Rioja y Tierra del Fuego.

En tanto, Fuerza Patria y sus aliados ganaron en Catamarca, Formosa, La Pampa, San Juan, Santa Cruz y Tucumán.

Un nuevo mapa en el Congreso El resultado superó las expectativas del oficialismo. Milei había planteado como meta alcanzar un tercio de las bancas para garantizar gobernabilidad, pero el desempeño fue aún mayor: La Libertad Avanza pasará de 37 a 93 diputados, una ganancia neta de 56 lugares. Existe una salvedad en esa cifra: dentro de la representación de las alianzas violetas en los distritos, ingresaron nueve dirigentes referenciados con el PRO (los bonaerenses Diego Santilli, Alejandro Finocchiaro, María Florencia De Sensi y Javier Sánchez Wrba; los porteños Sabrina Ajmechet y Fernando De Andreis; los entrerrianos Darío Schneider y Alicia Fregonese; la cordobesa Laura Rodríguez Machado) y una radical (la mendocina Pamela Verasay, sin contar al chaqueño Guillermo Agüero por la fuerte alianza del gobernador local con el oficialismo). Es decir, la representación libertaria pura es de 83 legisladores en la Cámara baja.

Por su parte, Fuerza Patria continuará siendo la bancada más numerosa, con 97 diputados, aunque resignó cuatro escaños. En el resto de las fuerzas, Provincias Unidas bajará de 18 a 17 bancas, el PRO caerá de 35 a 14 y la UCR quedará reducida a 3 representantes. El Frente de Izquierda perdió una banca y quedó con 4, mientras que los partidos menores suman 17 escaños distribuidos en diferentes bloques. Composición Diputados Elecciones 2025 A continuación, el listado completo de los diputados que seguirán en funciones hasta 2027 y aquellos que finalizarán su mandato el 10 de diciembre de 2025. Diputados que continúan hasta 2027 UNIÓN POR LA PATRIA Aguirre, Hilda – La Rioja

Alí, Ernesto “Pipi” – San Luis

Araujo Hernández, Jorge Neri – Tierra del Fuego

Aveiro, Martín – Mendoza

Ávila, Fernanda – Catamarca

Basterra, Luis Eugenio – Formosa

Bordet, Gustavo – Entre Ríos

Cafiero, Santiago – Buenos Aires

Campitelli, Celia – Santiago del Estero

Carignano, Florencia – Santa Fe

Casas, Sergio Guillermo – La Rioja

Castagneto, Carlos Daniel – Buenos Aires

Chica, Jorge – San Juan

Cisneros, Carlos – Tucumán

Daives, Ricardo – Santiago del Estero

Estévez, Gabriela Beatriz – Córdoba

Freites, Andrea – Tierra del Fuego

Giuliano, Diego A. – Santa Fe

Glinski, José – Chubut

Gómez, José – Santiago del Estero

Gutiérrez, Ramiro – Buenos Aires

Hagman, Itai – Ciudad de Buenos Aires

Ianni, Ana María – Santa Cruz

Kirchner, Máximo Carlos – Buenos Aires

Leiva, Aldo – Chaco

Manrique, Mario – Buenos Aires

Marino, Juan – Buenos Aires

Martínez, Germán Pedro – Santa Fe

Molle, Matías – Buenos Aires

Monzón, Roxana – Buenos Aires

Moreau, Cecilia – Buenos Aires

Neder, Estela Mary – Santiago del Estero

Nóblega, Sebastián – Catamarca

Osuna, Blanca Inés – Entre Ríos

Parola, María Graciela – Formosa

Penacca, Paula Andrea – Ciudad de Buenos Aires

Pokoik, Lorena – Ciudad de Buenos Aires

Potenza, Luciana – Buenos Aires

Rauschenberger, Ariel – La Pampa

Sand, Nancy – Corrientes

Selva, Sabrina – Buenos Aires

Snopek, Guillermo – Jujuy

Soria, Martín – Río Negro

Strada, Julia – Buenos Aires

Tailhade, Rodolfo – Buenos Aires

Todero, Pablo – Neuquén

Tolosa Paz, Victoria – Buenos Aires

Valdés, Eduardo Félix – Ciudad de Buenos Aires

Volnovich, Luana – Buenos Aires

Yedlin, Pablo Raúl – Tucumán

Zaracho, Natalia – Buenos Aires

Zulli, Christian Alejandro – Corrientes LA LIBERTAD AVANZA Almirón, Lisandro – Corrientes

Ansaloni, Pablo – Buenos Aires

Benedit, Beltrán – Entre Ríos

Benegas Lynch, Bertie – Buenos Aires

Bonacci, Rocío – Santa Fe

Bornoroni, Gabriel – Córdoba

Correa Llano, Facundo – Mendoza

Diez, Romina – Santa Fe

Ferreyra, Alida – Ciudad de Buenos Aires

García, Carlos – Chaco

Huesen, Gerardo – Tucumán

Ibañez, María Cecilia – Córdoba

Lemoine, Lilia – Buenos Aires

Llano, Mercedes – Mendoza

Macyszyn, Lorena – Buenos Aires

Márquez, Nadia – Neuquén

Mayoraz, Nicolás – Santa Fe

Menem, Martín – La Rioja

Montenegro, Guillermo – Buenos Aires

Moreno Ovalle, Julio – Salta

Orozco, Emilia – Salta

Pauli, Santiago – Tierra del Fuego

Peluc, José – San Juan

Ponce, María Celeste – Córdoba

Quintar, Manuel – Jujuy

Santillán Juárez Brahim, Juliana – Buenos Aires

Santurio, Santiago – Buenos Aires

Treffinger, César – Chubut

Villaverde, Lorena – Río Negro PRO Arabia, Damián – Ciudad de Buenos Aires

Ardohain, Martín – La Pampa

Avico, Belén – Córdoba

Bianchetti, Emmanuel – Misiones

Bongiovanni, Alejandro – Santa Fe

Capozzi, Sergio Eduardo – Río Negro

Fernández Molero, Daiana – Ciudad de Buenos Aires

Giudici, Silvana – Ciudad de Buenos Aires

González, Álvaro – Ciudad de Buenos Aires

Lospennato, Silvia – Buenos Aires

Nuñez, José – Santa Fe

Ritondo, Cristian A. – Buenos Aires

Vásquez, Patricia – Buenos Aires

Yeza, Martín – Buenos Aires UCR Banfi, Karina – Buenos Aires

Cipolini, Gerardo – Chaco

Nieri, Lisandro – Mendoza COALICIÓN CÍVICA Ferraro, Maximiliano – Ciudad de Buenos Aires

Frade, Mónica – Buenos Aires COHERENCIA Arrieta, Lourdes Micaela – Mendoza

D’Alessandro, Carlos – San Luis

González, Gerardo Gustavo – Formosa

Pagano, Marcela Marina – Buenos Aires DEMOCRACIA PARA SIEMPRE Coletta, Mariela – Ciudad de Buenos Aires

Rizzotti, Jorge – Jujuy

Juliano, Pablo – Buenos Aires ENCUENTRO FEDERAL Avila, Jorge Antonio – Chubut

Brügge, Juan Fernando – Córdoba

Gutiérrez, Carlos – Córdoba

Morchio, Francisco – Entre Ríos

Paulón, Esteban – Santa Fe

Pichetto, Miguel Ángel – Buenos Aires INNOVACIÓN FEDERAL Arrúa, Alberto – Misiones

Ruíz, Yamila – Misiones

Outes, Pablo – Salta

Vancsik, Daniel – Misiones

Vega, Yolanda – Salta LIGA DEL INTERIOR ELI Campero, Mariano – Tucumán

Picat, Luis Albino – Córdoba

Tournier, José Federico – Corrientes MID Falcone, Eduardo – Buenos Aires

Zago, Oscar – Ciudad de Buenos Aires FUTURO Y LIBERTAD Razzini, Verónica – Santa Fe INDEPENDENCIA Medina, Gladys – Tucumán POR SANTA CRUZ Garrido, José Luis – Santa Cruz PRODUCCIÓN Y TRABAJO Picón Martínez, Nancy Viviana – San Juan PTS - FRENTE DE IZQUIERDA UNIDAD Castillo, Christian – Buenos Aires Los diputados que terminan su mandato el 10 de diciembre de 2025 UNIÓN POR LA PATRIA Alianiello, Eugenia - Chubut

Allende, Walberto - San Juan

Alonso, Constanza María - Buenos Aires

Arroyo, Daniel - Buenos Aires

Aubone, Ana Fabiola - San Juan

Bermejo, Adolfo - Mendoza

Bertoldi, Tanya - Neuquén

Carro, Pablo - Córdoba

Chaher, Leila - Jujuy

Chomiak, María Luisa - Chaco

Estrada, Emiliano - Salta

Fernández Patri, Ramiro - Formosa

Gaillard, Ana Carolina - Entre Ríos

Ginocchio, Silvana Micaela - Catamarca

Gollán, Daniel - Buenos Aires

González, Gustavo Carlos Miguel - Santa Cruz

Heller, Carlos - Ciudad de Buenos Aires

Herrera, Bernardo José - Santiago del Estero

Herrera, Ricardo - La Rioja

Iparraguirre, Rogelio - Buenos Aires

Ledesma, Tomás - Entre Ríos

Litza, Mónica - Buenos Aires

López Rodríguez, Dante - Catamarca

Macha, Mónica - Buenos Aires

Marín, Varinia Lis - La Pampa

Marziotta, Gisela - Ciudad de Buenos Aires

Mastaler, Magalí - Santa Fe

Moran, Micaela - Buenos Aires

Moreau, Leopoldo - Buenos Aires

Moyano, Nilda - Santiago del Estero

Macha, Mónica - Buenos Aires

Paponet, Liliana - Mendoza

Palazzo, Sergio Omar - Buenos Aires

Passo, Marcela Fabiana - Buenos Aires

Pedrali, Gabriela - La Rioja

Pedrini, Juan Manuel - Chaco

Pereyra, Julio - Buenos Aires

Propato, Agustina Lucrecia - Buenos Aires

Romero, Jorge Antonio - Corrientes

Santoro, Leandro - Ciudad de Buenos Aires

Siley, Vanesa Raquel - Buenos Aires

Toniolli, Eduardo - Santa Fe

Vargas Matyi, Brenda - Buenos Aires

Yasky, Hugo - Buenos Aires

Yutrovic, Carolina - Tierra del Fuego

Zabala Chacur, Natalia - San Luis PRO Ajmechet, Sabrina - Ciudad de Buenos Aires

Bachey, Karina Ethel - San Luis

Baldassi, Héctor W. - Córdoba

Ballejos, Nancy - Entre Ríos

Besana, Gabriela - Buenos Aires

Brambilla, Sofía - Corrientes

De Sensi, María Florencia - Buenos Aires

Figueroa Casas, Germana - Santa Fe

Finocchiaro, Alejandro - Buenos Aires

Iglesias, Fernando Adolfo - Ciudad de Buenos Aires

Laspina, Luciano Andrés - Santa Fe

Maquieyra, Martín - La Pampa

Milman, Gerardo - Buenos Aires

Quiroz, Marilú - Chaco

Rodríguez Machado, Laura - Córdoba

Romero, Ana Clara - Chubut

Sánchez Wrba, Javier - Buenos Aires

Santilli, Diego - Buenos Aires

Sotolano, María - Buenos Aires

Tortoriello, Anibal - Río Negro

Vidal, María Eugenia - Ciudad de Buenos Aires LA LIBERTAD AVANZA Arancibia Rodríguez, Alberto Gustavo - San Luis

Araujo, María Fernanda - Ciudad de Buenos Aires

Emma, Nicolás - Ciudad de Buenos Aires

Espert, José Luis - Buenos Aires

Klipauka Lewtak, Florencia - Misiones

Martínez, Álvaro - Mendoza

Píparo, Carolina - Buenos Aires

Zapata, Carlos Raúl - Salta UCR - UNIÓN CÍVICA RADICAL Benedetti, Atilio - Entre Ríos

Brouwer De Koning, Gabriela - Córdoba

Carrizo, Soledad - Córdoba

Cobos, Julio - Mendoza

de Loredo, Rodrigo - Córdoba

Quetglas, Fabio José - Buenos Aires

Reyes, Roxana - Santa Cruz

Sánchez, Roberto Antonio - Tucumán

Sarapura, Natalia Silvina - Jujuy

Tetaz, Martin Alberto - Ciudad de Buenos Aires

Verasay, Pamela Fernanda - Mendoza COALICION CIVICA Borrego, Victoria - Buenos Aires

Campagnoli, Marcela - Buenos Aires

López, Juan Manuel - Buenos Aires

Oliveto Lago, Paula - Ciudad de Buenos Aires DEMOCRACIA PARA SIEMPRE Aguirre, Manuel Ignacio - Corrientes

Antola, Marcela - Entre Ríos

Carbajal, Fernando - Formosa

Carrizo, Ana Carla - Ciudad de Buenos Aires

Coli, Marcela - La Pampa

Giorgi, Melina - Santa Fe

Manes, Facundo - Buenos Aires

Polini, Juan Carlos - Chaco

Tavela, Danya - Buenos Aires ENCUENTRO FEDERAL Agost Carreño, Oscar - Córdoba

de la Sota, Natalia - Córdoba

García Aresca, Ignacio - Córdoba

Monzó, Emilio - Buenos Aires

Randazzo, Florencio - Buenos Aires

Stolbizer, Margarita - Buenos Aires INDEPENDENCIA Fernández, Elia Marina - Tucumán

Fernández, Agustin - Tucumán INNOVACIÓN FEDERAL Calletti, Pamela - Salta

Domingo, Agustín - Río Negro

Fernández, Carlos Alberto - Misiones IZQUIERDA SOCIALISTA FIT-UNIDAD de Mendieta, Mercedes - Ciudad de Buenos Aires

Giordano, Juan Carlos - Buenos Aires LIGA DEL INTERIOR ELI Arjol, Martín - Misiones

Cervi, Pablo - Neuquén

Monti, Francisco - Catamarca FUTURO Y LIBERTAD Chumpitaz, Gabriel Felipe - Santa Fe CREO Omodeo, Paula - Tucumán DEFENDAMOS SANTA FE Mirabella, Roberto - Santa Fe MOVIMIENTO POPULAR NEUQUINO Llancafilo, Osvaldo - Neuquén MST - FRENTE DE IZQUIERDA Y TRABAJADORES UNIDAD Ripoll, Vilma - Buenos Aires POR SANTA CRUZ Prades, C. Facundo - Santa Cruz PRODUCCION Y TRABAJO Moreno, María De Los Ángeles - San Juan PTS-FRENTE DE IZQUIERDA UNIDAD Vilca, Alejandro - Jujuy REPUBLICANOS UNIDOS López Murphy, Ricardo Hipólito - Ciudad de Buenos Aires SOMOS FUEGUINOS Garramuño, Ricardo - Tierra del Fuego UNIDOS Barletta, Mario - Santa Fe