Votó Jorge Taiana: "Esperamos una buena participación, hay mucho optimismo"

El candidato a diputado de Fuerza Patria emitió su voto en medio de versiones de una reunión con la expresidenta Cristina Kirchner esta tarde.

Taiana votó en Vicente López este domingo cerca de las 10 de la mañana.

El primer candidato a diputado de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires , Jorge Taiana , se mostró confiado con que más gente asista a emitir su voto en las elecciones 2025 : “E speramos una buena participación. Hay mucho optimismo”, dijo al salir del cuarto oscuro, en diálogo con la prensa.

En tanto, Taiana dijo que confía en que habrá una buena participación electoral. “Seguramente sí, porque en general las votaciones nacionales tienen mayor participación que las votaciones meramente provinciales. Eso es lo que ha pasado siempre. Así que si bien las de medio término tienen menos votos que las presidenciales, por ejemplo, menos participación, esperamos una buena participación”, sostuvo.

Tras emitir su voto en Vicente López, el excanciller confirmó que tras la jornada electoral, viajará hacia La Plata para esperar el resultado junto al resto de los espacios que integran Fuerza Patria.

Además, dijo que no cree que el nuevo sistema de votación con Boleta Única Papel genere dificultades: “No sé, depende de la votación, de cómo lo trate la gente. Es decir, puede ser que haya votos dudosos. En principio es muy fácil. En el caso de la provincia de Buenos Aires es más fácil todavía porque votamos una sola cosa que es diputado nacional. En Capital votan dos cosas, entonces ya eso puede prestarse a que haya alguna o mayor dificultad”.

Los primeros resultados de las elecciones legislativas 2025 se conocerán a partir de las 21 horas del domingo 26 de octubre, tres horas después del cierre de los comicios.

Taiana saludando a las autoridades de mesa en su centro de votación.

La ley exige esperar hasta las 21. Es que el artículo 233 del Código Electoral establece que “los resultados parciales del escrutinio provisorio de la elección podrán comenzar a difundirse transcurridas las tres horas del cierre del comicio” y que el Instituto de Gestión Electoral (IGE) “publicará los resultados provisorios en un sitio web oficial destinado al efecto, el cual deberá estar sujeto a actualización continua y permanente”.

urna.jpg El voto es con Boleta Única de Papel este domingo.

Qué se vota el domingo en las elecciones legislativas

En el marco del calendario electoral de este año, el domingo 26 de octubre se llevan a cabo las elecciones legislativas a nivel nacional: los argentinos eligen 127 diputados y 24 senadores para el Congreso de la Nación, en una contienda electoral signada por el escándalo de Jose Luis Espert y su renuncia a la candidatura de La Libertad Avanza (LLA).

Se trata de una renovación de la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado, que de luego de un año de elecciones desdobladas en varios distritos, con resultados diversos para el Gobierno de Javier Milei.

La Cámara de Diputados está integrada por 257 legisladores y, cada dos años, deben renovarse la mitad de las bancas. Por este motivo, en las elecciones de octubre los argentinos elegirán a 127 diputados nuevos. Cada legislador dura cuatro años en su cargo.