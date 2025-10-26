Karina Milei: "Que sea una jornada tranquila y que la gente vaya a votar"







La hermana del Presidente emitió su voto en Vicente López en un fuerte operativo de seguridad. Llevó algunos presentes a las autoridades de mesa y saludó a las mascotas de la brigada de explosivos.

La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, emitió su voto en las elecciones 2025 este domingo pasadas las 12.30 del mediodía. En medio de un fuerte operativo judicial, la hermana del presidente Javier Milei eludió a la prensa y pidió "que sea una jornada tranquila y que la gente vaya a votar".

Antes de retirarse del lugar, Karina Milei agregó: "Vamos a esperar los resultados". Minutos antes, la funcionaria acompañó al Presidente a votar en el barrio porteño de Almagro.

KARINA MILEI (1) Karina Milei al momento de arribar al centro de votación este domingo. Elecciones 2025: votó Javier Milei El presidente Javier Milei emitió su voto este domingo 26 de octubre en medio de un fuerte operativo de seguridad, sin dar declaraciones de prensa. Sin embargo, le dedicó unos minutos a saludar a la militancia que lo esperaba en la puerta de la UTN - Sede Medrano.

Durante su votación, lo acompañó su hermana, Karina Milei, la secretaria general de la Presidencia. Los vecinos de Palermo se sorprendieron porque el auto que llevaba al Presidente hizo una escala en la estación de servicio de la avenida del Libertador y Salguero. Después de votar, Milei regresarán a la residencia oficial de Olivos, donde Milei pasará el resto de la jornada electoral. En tanto, al atardecer Milei se dirigirá al búnker oficialista montado en el Hotel Libertador, sobre la porteña avenida Córdoba.4

JAVIER MILEI VOTO AMBITO Javier Milei en Almagro cerca de las 11 de la mañana. Mariano Fuchila Según la Dirección Nacional Electoral, hasta el mediodía votó el 23% del padrón La participación electoral en los comicios hasta este domingo al mediodía fue del 23%, según confirmó la Dirección Nacional Electoral, dependiente del Ministerio del Interior.

Las autoridades, además, estimaron que el tiempo promedio de voto a través del nuevo instrumento, la Boleta Única Papel (BUP), es de menos de tres minutos para quienes votan únicamente una categoría.