Guillermo Francos: "Por el dólar mañana, quédense tranquilos"

El jefe de Gabinete votó este mediodía en Puerto Madero y a la salida del recinto habló a la prensa. Entre otras cosas, llamó a "esperar el resultado electoral" ante posibles cambios en el equipo.

El jefe de Gabinete Guillermo Francos votó este mediodía en Puerto Madero y a la salida del recinto habló a la prensa. Allí se pronunció sobre la "disposición" del equipo libertario para con el presidente Javier Milei y llevó confianza a la población, de cara al resultado de los comicios y su impacto en la economía: "Por el dólar mañana, quédense tranquilos".

Francos comenzó afirmando que " todos los ministros siempre estamos a disposición del Presidente" y que "(Milei) ha dicho que va a pensar en función del resultado electoral cuál es el mejor gabinete y equilibrio que puede generar".

Al ser consultado sobre qué tiene para decirle a las personas preocupadas por la situación del dólar de cara al lunes, tras los resultados electorales, respondió con calma: "Que se queden tranquilos. Todos estos altos y bajos que han habido en estas últimas semanas tiene que ver con esta volatilidad que se generan en días previos a una elección".

Así, agregó que cree que "la política del Gobierno es suficientemente clara, la macroeconomía está suficientemente estable como para que no haya cambios grandes". Sobre el momento del anuncio de posibles cambios, subrayó que "el Presidente es el que manda" y que hay que esperar lo que digan las urnas.

Javier Milei votó en medio de un fuerte operativo de seguridad

El presidente Javier Milei emitió su voto este domingo 26 de octubre en medio de un fuerte operativo de seguridad, sin dar declaraciones de prensa. Sin embargo, le dedicó unos minutos a saludar a la militancia que lo esperaba en la puerta de la UTN - Sede Medrano.

Durante su votación, lo acompañó su hermana, Karina Milei, la secretaria general de la Presidencia. Los vecinos de Palermo se sorprendieron porque el auto que llevaba al Presidente hizo una escala en la estación de servicio de la avenida del Libertador y Salguero.

Después de votar, Milei regresarán a la residencia oficial de Olivos, donde Milei pasará el resto de la jornada electoral. En tanto, al atardecer Milei se dirigirá al búnker oficialista montado en el Hotel Libertador, sobre la porteña avenida Córdoba.