Votó Martín Lousteau: "El plan económico no está funcionado y el Gobierno debería tomar nota"







“Necesitamos un mejor Congreso, que lea las leyes, que las entienda", agregó con énfasis el primer candidato a diputado nacional por Ciudadanos Unidos.

Martín Lousteau votó en Palermo Foto: Infobae

Martín Lousteau, primer candidato a diputado nacional por Ciudadanos Unidos, actual presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) y vigente senador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, emitió su voto en el inicio de las Elecciones Legislativas, y aportó un breve análisis ante la prensa, principalmente enfocado en fortalecer el debate legislativo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Lousteau votó en la escuela de educación superior San Francisco Javier, en Palermo "Creo que lo que hace la gente, por suerte, cuando cada dos años tiene la oportunidad, es decirnos a todos colectivamente cómo quieren reconducir o cambiar las cosas”, sostuvo Lousteau y agregó “en este caso es el Congreso y obviamente que tiene que ver con las prácticas de los distintos espacios políticos”.

Para el senador porteño, “si vos pasás de 211% de inflación anual a recesión y caída del poder adquisitivo, hay algo para decir, hay algo para decir que es que hay otra manera de resolver los problemas que Argentina arrastra hace mucho".

"Hoy es el día en que la sociedad decide cómo se reconfigura un Congreso. Cuando uno juega al fútbol, con el silbato final, ahí termina el partido. En este caso hoy arranca el partido. Hoy decidimos cómo arranca el partido en los próximos dos años”, añadió.

Hoy decidimos qué tan bueno queremos que sea el Congreso. Hoy decidimos cómo es que se va a debatir. Hoy decidimos qué tipo de leyes queremos que salgan y qué privilegen y a quién sí y a quién no. Decidimos qué tipo de equilibrio queremos para vivir todos juntos", concluyó Lousteau.

Embed Elecciones Legislativas | Votó Martín Lousteau:



"Ojalá tengamos un Congreso menos polarizado en el debate".



Opiná con #C5N

#C5N en vivo: https://t.co/9fxDe5Kt8s pic.twitter.com/MQc8gWVkgT — C5N (@C5N) October 26, 2025