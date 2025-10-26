SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

26 de octubre 2025 - 12:53

Video: impactante choque en Moto 3 en el GP de Malasia

En una de las curvas del circuito, el español José Rueda intentó avanzar por afuera pero perdió el control de su moto y chocó la rueda trasera de Noah Dettwiler, lo que causó que con el impacto quedara acostado boca abajo sobre el vehículo.

El español José Antonio Rueda (KTM) y el suizo Noah Dettwiler (CIP) tuvieron un gravísimo accidente durante el Gran Premio de Malasia por el Campeonato de Moto 3, en donde el oriundo de Basilea fue arrastrado por la pista.

En una de las curvas del circuito, el español intentó avanzar por afuera pero perdió el control de su moto y chocó la rueda trasera de Dettwiler, lo que causó que con el impacto quedara acostado boca abajo sobre el vehículo.

En cuando al suizo, este cayó a toda velocidad de su moto y fue arrastrado a lo ancho del pavimento hasta que salió hacia la tierra en lo que fue uno de los accidentes más terribles del año en la categoría.

El duro momento se dio durante la vuelta de formación en el Circuito Internacional de Sepang, y por informes posteriores, Rueda se encuentra despierto y en buen estado físico a pesar del golpazo que le dio al suizo, quien deberá ser operado.

