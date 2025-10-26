Votó Axel Kicillof: "Estamos votando qué va a pasar en la Argentina"

El gobernador bonaerense emitió su voto en La Plata y calificó la jornada como “una elección crítica” en la que se define el rumbo del país. En la provincia, más de 13 millones de electores eligen 35 diputados nacionales con el nuevo sistema de Boleta Única de Papel.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof , votó este domingo en la Escuela Superior de Sanidad “Floreal Ferrara” de La Plata, donde aseguró que la de hoy "es una elección crítica" en la que se decide "qué es lo que va a pasar en la Argentina".

El mandatario llegó caminando desde la residencia oficial, acompañado por su esposa, Soledad Quereilhac , y mientras hizo la cola para ingresar a votar, entregó facturas para las autoridades de mesa, se tomó fotos y compartió mates con las distintas personas que se acercaban a saludarlo.

Tras emitir su sufragio, el gobernador encabezó una conferencia de prensa en el Teatro Metro de la capital bonaerense, donde dijo que “hoy hay que concentrarse en votar, es un día democráticamente importante porque hay muchas cosas en discusión" y añadió: "En la provincia hay una situación crítica y estamos votando qué va a pasar en la Argentina".

"¿Dónde se empieza a resolver la cuestión económica? En las urnas, votando y decidiendo qué sentido queremos que tenga la provincia y qué diputados queremos para la agenda legislativa" , resaltó Kicillof.

En ese marco, puso de relieve que, de acuerdo a datos del Ministerio de Gobierno, la jornada electoral "se inició con total normalidad en el 99,9% de las escuelas bonaerenses" y aclaró que "en algunos lugares se tardó un poquito más por las lluvias de ayer, pero se vota con normalidad".

A la vez, el economista se refirió al nuevo sistema de votación con boleta única de papel (BUP) y manifestó que en los comicios del 7 de septiembre, cuando se votó con papeleta tradicional, "se votó con absoluta normalidad, lo que demostró que el sistema tradicional es más barato y asegura la transparencia". Así, agregó que en aquel entonces "no hubo un sólo problema con 14 millones de electores" y completó: "Ni el otro sistema traía fraude, ni era mejor en cuanto a los costos porque claramente era menor con el otro sistema".

"Esperamos que hoy también salga muy bien, aunque sigo sin entender por qué la necesidad de modificar algo que funcionaba bien. Pero repito: trabajamos en cada municipio desde el gobierno de la provincia junto a los intendentes para explicar cómo se votaba", señaló.

Posteriormente, el mandatario detalló que "el primer informe que nos pasan los intendentes de nuestra fuerza indica que hay lugares con menor afluencia", apuntó que se trata de "la quinta elección de la etapa Milei y en mi escuela tuve cola, cuando antes no", pero expresó: "Hay que decidir, hay que votar con el corazón lo que espera que cambie y mejore".

Al ser consultado sobre el futuro del peronismo, Kicillof remarcó: "Llegamos con Fuerza Patria todos los sectores, pasamos por la elección de septiembre y tuvimos un muy bien resultado. Estamos muy conformes por haber podido representar a un sector muy importante".

Cuando se le preguntó por la reforma laboral que impulsa el gobierno, el gobernador afirmó: "Me llegó una versión de lo que se está presentando, espero que no sea eso lo que van a empujar porque va en la misma dirección de lo que vienen haciendo y tenemos 200 mil nuevos desempleados".

Finalmente, al ser consultado sobre la posibilidad de que vuelva a convocar al diálogo al presidente Javier Milei, contestó: "A la noche veremos los resultados, pero todos los días estoy dispuesto a dialogar con la máxima autoridad nacional. Lo solicité varias veces. ¿Cómo él no quiere hablar con el gobernador de una provincia de 17 millones de personas para coordinar políticas de seguridad, educación, salud, alimentos, situación laboral, social y económica? En la Casa Rosada tienen mi teléfono, úsenlo".

Kicillof voto

Fuentes oficiales precisaron a Ámbito que Kicillof pasará la tarde en la residencia y arribará al bunker de Fuerza Patria, montado sobre el hotel Gran Brizo, en 51 entre 9 y 10, alrededor de las 19.

Elecciones 2025: Boleta Única y partidos en la provincia

Este domingo 26 de octubre, los argentinos regresan a las urnas para renovar las bancas den Congreso, tanto en Diputados como en Senadores. Para las elecciones legislativas, se implementa un nuevo mecanismo, el de Boleta Única de Papel (BUP), que se usa por primera vez en todo el país, como parte de la reforma al Código Electoral sancionada en 2024 mediante la Ley 27.781.

A diferencia de las votaciones tradicionales con un único cuarto oscuro por mesa, ahora cada mesa podrá tener más de una cabina de votación a la que el votante deberá acercarse para sufragar. Allí recibirá al boleta firmada por la autoridad de mesa, se le entregará una lapicera negra con la que marcará en un cuadrado blanco la categoría y la lista que elige.

En este turno electoral, en la provincia de Buenos Aires más de 13 millones de personas están habilitadas para elegir 35 diputados nacionales entre las 15 alianzas políticas que compiten.

El orden en la boleta en territorio bonaerense fue definido por sorteo. En primer lugar aparece La Libertad Avanza (LLA), que lleva como candidato a diputado nacional a Diego Santilli, tras la renuncia de José Luis Espert, quien fue desplazado luego de conocerse que había recibido dinero del empresario Fred Machado, investigado por narcotráfico en Estados Unidos.

En segundo término figura el Partido Nuevo Buenos Aires, encabezado por el periodista Santiago Cúneo, seguido por Liber.Ar, que postula a la farmacéutica María Fernanda Tokumoto Eyler, y el Frente de Izquierda y de los Trabajadores - Unidad (FIT-U), con Nicolás Del Caño al frente.

También competirán el Frente Patriota Federal, liderado por el empresario frigorífico Alberto Samid, y Unión Liberal, que lleva al economista Roberto Cachanosky. En el centro de la boleta se ubica Fuerza Patria (FP), con el excanciller Jorge Taiana como primer candidato, acompañado por la massita Jimena López y el dirigente social Juan Grabois.

También aparecen la Coalición Cívica - ARI, encabezada por Juan Manuel López; Proyecto Sur, con el exdiputado y exembajador Ricardo Alfonsín; y Propuesta Federal para el Cambio, que postula al abogado platense Fernando Burlando.

Hacia el final de la papeleta se ubican Provincias Unidas, que lleva al diputado nacional Florencio Randazzo; la Alianza Potencia, encabezada por María Eugenia Talerico; y la Alianza Unión Federal, que propone al intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray. Finalmente, completan el listado la Alianza Nuevos Aires, con el economista Sixto Cristiani, y el Movimiento Avanzada Socialista (MAS), liderado por Manuela Castañeira.