Presupuesto: La Rioja reclama actualización de fondos extra

Coparticipación

El proyecto de ley trabajado por el Ejecutivo nacional contempla para 2023 un desembolso de $25.000 millones para La Rioja como fondos extracoparticipable. En rigor, se trata del mismo monto que fuera concedido para este año. Y en la provincia apuntan a que se contemplen los índices de inflación.

“Esperamos que en el marco de las negociaciones que se llevan a cabo en el Congreso, que se pueda pelear por un aumento de esos recursos, porque no es lo mismo $25.000 millones este año que el año que viene por el efecto de la inflación”, dijo el jefe de Gabinete riojano, Juan Luna.

El funcionario de Ricardo Quintela agregó en declaraciones al medio local Rioja Virtual que “lo mínimo sería que se reconozca la inflación en el monto que este año está por percibir la provincia”.

La discusión se repite cada año. Se trata de una batalla que La Rioja libra cada año para que la Casa Rosada compense a la provincia por el punto de coparticipación que se le quitó cuando se gestó ese sistema de reparto automático a finales de la década del ochenta. Así, en cada Presupuesto Nacional, se asigna una partida extra para equilibrar las cuentas riojanas, que en general es menor a las pretensiones iniciales, y a base de negociaciones se acercan los números finales.

Al mismo tiempo, Luna bregó porque se apruebe la pauta de gastos nacional para facilitar la gestión también en las provincias. “No tener Presupuesto es una complicación en muchos aspectos. Por ejemplo, para la obra pública. Al no estar presupuestada hay que ir negociando obra por obra”, dijo el jefe de Gabiente riojano.

Previsional

Las alarmas en las provincias por un posible recorte ya estaban encendidas. Por eso, la misiva de la liga de gobernadores de la semana pasada (solo no la firmaron los tres radicales -el mendocino Rodolfo Suarez, el correntino Gustavo Valdés y el jujeño Gerardo Morales- y los peronistas Juan Schiaretti y Alberto Rodríguez Saá) apuntaba a un apoyo al Presupuesto en tanto no hubiera quitas para obras públicas, al tiempo que pedían destinar gastos electorales a desarrollos provinciales. Este punto se tradujo en una solicitud expresa para eliminar las PASO 2023. También reclamaron equidad en subsidios energéticos y al transporte y “establecer un sistema de financiamiento explícito para las cajas o sistemas previsionales no transferidos por las provincias a la Nación determinando una garantía anual en el presupuesto”.

Sobre este eje, el texto del proyecto contempla que el giro de Nación a las provincias que no transfirieron sus cajas jubilatorias contemple la movilidad jubilatoria, lo cual significa un alivio para esos distritos.

De hecho, los tres gobernadores de la Región Centro (Schiaretti -Córdoba-, Omar Perotti -Santa Fe- y Gustavo Bordet -Entre Ríos-) se habían adelantado quince días atrás con un documento en el que pidieron “la actualización de los valores de las deudas generadas con las cajas de jubilaciones de las provincias”. “Actualmente se cuenta con la cifra correspondiente a 2019”, mencionaron, para graficar el atraso.

También el documento de la liga de gobernadores expuso la necesidad de “desarrollar una estrategia para que las zonas francas”, un ítem que retomó el misionero Oscar Herrera Ahuad. “Pedimos la incrporación de la zona especial aduanera para Misiones”, dijo el mandatario, quien agregó que “le cambiará la vida a los misioneros”.