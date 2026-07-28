Incendio en Coghlan: murió un hombre y hay dos personas internadas en grave estado

El fuego se desató en un PH durante la noche del lunes. Una mujer y su hija de 11 años permanecen hospitalizadas con quemaduras e inhalación de humo. Investigan las causas del siniestro.

El incendió provocó la muerte de un hombre de 45 años

Un incendio ocurrido en el barrio porteño de Coghlan dejó como saldo una víctima fatal y dos personas gravemente heridas. El hecho se registró en una vivienda tipo PH ubicada sobre la avenida Ricardo Balbín , donde las llamas se iniciaron en horas de la noche y avanzaron rápidamente.

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Según informaron fuentes del SAME , el siniestro comenzó poco después de las 22.30 en una unidad situada al fondo del terreno. Al arribar al lugar, los equipos de emergencia encontraron a cuatro personas dentro de la vivienda.

En el interior del inmueble fue hallado sin vida un hombre de 45 años. En tanto, una mujer de 47 y su hija de 11 resultaron con lesiones de consideración y debieron ser trasladadas de urgencia al Hospital Pirovano.

La mujer sufrió un paro cardiorrespiratorio en el lugar y fue asistida por el personal médico, que logró reanimarla antes de su derivación. Actualmente permanece internada en estado crítico, con quemaduras severas, asistencia respiratoria mecánica y pronóstico reservado .

Por su parte, la menor presenta quemaduras e intoxicación por monóxido de carbono, por lo que continúa bajo observación médica.

Según informaron fuentes del SAME, el siniestro comenzó poco después de las 22.30 en una unidad situada al fondo del terreno. Al arribar al lugar, los equipos de emergencia encontraron a cuatro personas dentro de la vivienda.

Pericias en marcha para determinar el origen del fuego

En el operativo también fue asistida de manera preventiva una mujer de 96 años, quien no presentó complicaciones. Además, los rescatistas realizaron tareas de oxigenación a las mascotas que se encontraban en la vivienda.

Durante la madrugada, efectivos policiales y peritos especializados trabajaron en el lugar para esclarecer lo ocurrido. Intervienen agentes de la comisaría correspondiente, junto con unidades técnicas de investigación de incendios.

Las causas del siniestro aún no fueron determinadas, y se espera que los peritajes permitan establecer cómo se inició el foco ígneo.

Antecedente reciente en la Ciudad

Semanas atrás, otro episodio similar tuvo lugar en el barrio de Recoleta, donde una mujer de 92 años falleció tras un incendio en su departamento. En ese caso, el fuego se habría originado en la cocina y fue controlado por vecinos antes de la llegada de los bomberos.

Ambos hechos vuelven a poner el foco en la importancia de la prevención y en la rápida intervención de los servicios de emergencia ante este tipo de situaciones.