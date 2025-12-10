SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

10 de diciembre 2025 - 11:30

Alquileres: cuáles son los barrios más caros de CABA y GBA

El año cierra con aumentos en los alquileres aunque se desaceleraron en comparación a años anteriores. Cuánto cuesta alquilar y qué barrios lideran las subas.

El mercado de alquileres cerrará el año con aumentos tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en el Gran Buenos Aires (GBA). Este año, los precios volvieron a avanzar por encima de la inflación y consolidaron un escenario en el que alquilar es todo un desafío.

En la Ciudad de Buenos Aires, los alquileres subieron 2,2% en noviembre y acumulan en 2025 un incremento del 32,6%, ubicándose por encima de la inflación (27,2%), según datos de Zonaprop. En la comparación interanual, los valores avanzaron 35,6%, también por encima de la inflación (31%), aunque muy por debajo del salto extraordinario observado entre octubre de 2023 y octubre de 2024, que había alcanzado el 90,63%. Este comportamiento refleja una desaceleración progresiva del mercado.

Cuánto cuesta en promedio alquilar en CABA

  • Monoambiente: $624.727 por mes
  • Dos ambientes: $729.916
  • Tres ambientes: $987.205

Los barrios más caros de CABA

  • Puerto Madero: $1.238.741
  • Núñez: $818.018
  • Palermo: $714.676

Los valores más accesibles se mantienen en:

  • Lugano: $584.087
  • Constitución: $628.163
  • Floresta: $639.271

GBA Norte: fuerte suba anual y brecha marcada entre barrios

En GBA norte, los alquileres de departamentos subieron 2% mensual y acumulan en 2025 una suba del 35,1%, muy por encima de la inflación (27,1%). En la comparación interanual, el aumento es del 38,9%, según Zonaprop.

Valores promedio

  • Dos ambientes: $706.956
  • Tres ambientes: $982.285

Barrios más caros de GBA Norte

  • Florida Oeste: $864.688
  • Olivos: $843.228
  • Rincón de Milberg: $830.541

Los más económicos

  • Del Viso: $473.747
  • Billinghurst: $518.176
  • José León Suárez: $534.743

Cuál es la situación en el GBA Oeste–Sur

El oeste y sur del conurbano se consolidaron como las zonas con mayor incremento anual, con una suba del 1,17% en noviembre, un aumento acumulado del 39,9% en lo que va de 2025 y un incremento interanual del 46,6%, muy por encima de la inflación del 30,6%.

Valores promedio

  • Dos ambientes: $571.943
  • Tres ambientes: $760.860

Los barrios más caros de GBA Oeste–Sur

  • Canning: $757.573
  • Ituzaingó: $657.813
  • Castelar: $642.167

Las opciones más económicas

  • Luis Guillón: $379.555
  • Gregorio de Laferrere: $396.891
  • Paso del Rey: $436.842

Los mayores aumentos del año se registraron en GBA Oeste–Sur, donde la suba interanual del 46,6% superó ampliamente tanto a GBA Norte como a la Ciudad.

En segundo lugar quedó GBA Norte, con incrementos superiores al 38%, mientras que CABA mostró la desaceleración más marcada, aunque aún con subas por encima de la inflación.

La combinación de precios en alza, oferta ajustada y diferencias cada vez más amplias entre barrios genera un mapa heterogéneo, donde zonas premium como Puerto Madero, Florida Oeste o Canning vuelven a comandar los valores más altos, mientras que Del Viso, Lugano o Luis Guillón concentran las opciones más accesibles.

