El mercado de alquileres cerrará el año con aumentos tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en el Gran Buenos Aires (GBA). Este año, los precios volvieron a avanzar por encima de la inflación y consolidaron un escenario en el que alquilar es todo un desafío.
- ámbito
- Real Estate
- Alquileres
Alquileres: cuáles son los barrios más caros de CABA y GBA
El año cierra con aumentos en los alquileres aunque se desaceleraron en comparación a años anteriores. Cuánto cuesta alquilar y qué barrios lideran las subas.
-
Los precios de los alquileres aumentaron 5,29% en el último año y superaron a la inflación
-
La regulación para alquileres turísticos no regirá esta temporada ni implicará nuevos impuestos
En la Ciudad de Buenos Aires, los alquileres subieron 2,2% en noviembre y acumulan en 2025 un incremento del 32,6%, ubicándose por encima de la inflación (27,2%), según datos de Zonaprop. En la comparación interanual, los valores avanzaron 35,6%, también por encima de la inflación (31%), aunque muy por debajo del salto extraordinario observado entre octubre de 2023 y octubre de 2024, que había alcanzado el 90,63%. Este comportamiento refleja una desaceleración progresiva del mercado.
Cuánto cuesta en promedio alquilar en CABA
- Monoambiente: $624.727 por mes
- Dos ambientes: $729.916
- Tres ambientes: $987.205
Los barrios más caros de CABA
- Puerto Madero: $1.238.741
- Núñez: $818.018
- Palermo: $714.676
Los valores más accesibles se mantienen en:
- Lugano: $584.087
- Constitución: $628.163
- Floresta: $639.271
GBA Norte: fuerte suba anual y brecha marcada entre barrios
En GBA norte, los alquileres de departamentos subieron 2% mensual y acumulan en 2025 una suba del 35,1%, muy por encima de la inflación (27,1%). En la comparación interanual, el aumento es del 38,9%, según Zonaprop.
Valores promedio
- Dos ambientes: $706.956
- Tres ambientes: $982.285
Barrios más caros de GBA Norte
- Florida Oeste: $864.688
- Olivos: $843.228
- Rincón de Milberg: $830.541
Los más económicos
- Del Viso: $473.747
- Billinghurst: $518.176
- José León Suárez: $534.743
Cuál es la situación en el GBA Oeste–Sur
El oeste y sur del conurbano se consolidaron como las zonas con mayor incremento anual, con una suba del 1,17% en noviembre, un aumento acumulado del 39,9% en lo que va de 2025 y un incremento interanual del 46,6%, muy por encima de la inflación del 30,6%.
Valores promedio
- Dos ambientes: $571.943
- Tres ambientes: $760.860
Los barrios más caros de GBA Oeste–Sur
- Canning: $757.573
- Ituzaingó: $657.813
- Castelar: $642.167
Las opciones más económicas
- Luis Guillón: $379.555
- Gregorio de Laferrere: $396.891
- Paso del Rey: $436.842
Los mayores aumentos del año se registraron en GBA Oeste–Sur, donde la suba interanual del 46,6% superó ampliamente tanto a GBA Norte como a la Ciudad.
En segundo lugar quedó GBA Norte, con incrementos superiores al 38%, mientras que CABA mostró la desaceleración más marcada, aunque aún con subas por encima de la inflación.
La combinación de precios en alza, oferta ajustada y diferencias cada vez más amplias entre barrios genera un mapa heterogéneo, donde zonas premium como Puerto Madero, Florida Oeste o Canning vuelven a comandar los valores más altos, mientras que Del Viso, Lugano o Luis Guillón concentran las opciones más accesibles.
Dejá tu comentario