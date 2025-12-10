Alquileres: cuáles son los barrios más caros de CABA y GBA + Seguir en









El año cierra con aumentos en los alquileres aunque se desaceleraron en comparación a años anteriores. Cuánto cuesta alquilar y qué barrios lideran las subas.

Continúan los aumentos de los alquileres aunque más moderados. Pexels

El mercado de alquileres cerrará el año con aumentos tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en el Gran Buenos Aires (GBA). Este año, los precios volvieron a avanzar por encima de la inflación y consolidaron un escenario en el que alquilar es todo un desafío.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En la Ciudad de Buenos Aires, los alquileres subieron 2,2% en noviembre y acumulan en 2025 un incremento del 32,6%, ubicándose por encima de la inflación (27,2%), según datos de Zonaprop. En la comparación interanual, los valores avanzaron 35,6%, también por encima de la inflación (31%), aunque muy por debajo del salto extraordinario observado entre octubre de 2023 y octubre de 2024, que había alcanzado el 90,63%. Este comportamiento refleja una desaceleración progresiva del mercado.

Cuánto cuesta en promedio alquilar en CABA Monoambiente: $624.727 por mes

Dos ambientes: $729.916

Tres ambientes: $987.205 Los barrios más caros de CABA Puerto Madero: $1.238.741

$1.238.741 Núñez: $818.018

$818.018 Palermo: $714.676 Los valores más accesibles se mantienen en: Lugano: $584.087

$584.087 Constitución: $628.163

$628.163 Floresta: $639.271 GBA Norte: fuerte suba anual y brecha marcada entre barrios En GBA norte, los alquileres de departamentos subieron 2% mensual y acumulan en 2025 una suba del 35,1%, muy por encima de la inflación (27,1%). En la comparación interanual, el aumento es del 38,9%, según Zonaprop.

Valores promedio Dos ambientes: $706.956

$706.956 Tres ambientes: $982.285 Barrios más caros de GBA Norte Florida Oeste: $864.688

$864.688 Olivos: $843.228

$843.228 Rincón de Milberg: $830.541 Los más económicos Del Viso: $473.747

$473.747 Billinghurst: $518.176

$518.176 José León Suárez: $534.743 Cuál es la situación en el GBA Oeste–Sur El oeste y sur del conurbano se consolidaron como las zonas con mayor incremento anual, con una suba del 1,17% en noviembre, un aumento acumulado del 39,9% en lo que va de 2025 y un incremento interanual del 46,6%, muy por encima de la inflación del 30,6%.

Valores promedio Dos ambientes: $571.943

Tres ambientes: $760.860 Los barrios más caros de GBA Oeste–Sur Canning: $757.573

$757.573 Ituzaingó: $657.813

$657.813 Castelar: $642.167 Las opciones más económicas Luis Guillón: $379.555

$379.555 Gregorio de Laferrere: $396.891

$396.891 Paso del Rey: $436.842 Los mayores aumentos del año se registraron en GBA Oeste–Sur, donde la suba interanual del 46,6% superó ampliamente tanto a GBA Norte como a la Ciudad.

En segundo lugar quedó GBA Norte, con incrementos superiores al 38%, mientras que CABA mostró la desaceleración más marcada, aunque aún con subas por encima de la inflación. La combinación de precios en alza, oferta ajustada y diferencias cada vez más amplias entre barrios genera un mapa heterogéneo, donde zonas premium como Puerto Madero, Florida Oeste o Canning vuelven a comandar los valores más altos, mientras que Del Viso, Lugano o Luis Guillón concentran las opciones más accesibles.