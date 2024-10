Boom inmobiliario de Dubai atrae a inversores argentinos: qué tipo de inmuebles son los más buscados

Dubai cuenta con un jugoso mercado inmobiliario que crece a pasos agigantados gracias a las facilidades dispuestas para los inversores extranjeros, tanto impositivas como de visas. “Además de la belleza y las propuestas modernas que caracterizan a Dubai , el principal interés de los inversores son los valores y la financiación con el 0% de interés en las propuestas off plan”, señaló Vanina Molina, CEO de Thorne Global Real Estate. Es decir, las propiedades en pozo son un atractivo para quienes quieren comprar un inmueble como renta.

Rusos y europeos encabezan la lista de los compradores más interesados en este mercado. La guerra con Ucrania afianzó el interés de los ultramillonarios rusos en Dubai, que compran departamentos de súper lujo y mansiones. Pero también hay una porción de latinos, conformado por colombianos, argentinos y chilenos, que posaron el ojo en las propuestas inmobiliarias del lugar.

Emigrar a dubai 2.jpg Dubai, el nuevo paraíso del real state a nivel mundial.

“Las opciones más demandadas son las propiedades terminadas que pueden ofrecer renta inmediata, en zonas como JVC o Ajman (ambas en Dubai) que proponen valores accesibles y resultan ser muy buscadas por parejas jóvenes residentes por lo que la renta es sostenida”, sostuvo Molina.

Pero también hay otros barrios, que por sus propuestas culturales y educativas ganan adeptos. “Los latinos, especialmente los argentinos siempre buscan zonas puntuales, conocidas y marketineras, es una característica de los latinos. En Dubái lo más buscado es Downtown, Dubai Marina, JBR (zona de playas) y The Palm. Aunque ahora se suman las áreas de los nuevos casinos en pleno desarrollo”, explicó Fabián Parolari, bróker internacional inmobiliario especializado en Dubai.

Qué rentabilidad arroja el alquiler de un inmueble

El ticket promedio de los inmuebles que compran los extranjeros, ronda en los u$s 300.000. “El promedio de rentabilidad puede estar en el 8% anual, tomando en cuenta que el factor determinante para ese retorno es que no se pagan impuestos sobre los bienes ni sobre las rentas generadas”, aclaró Molina.

“Si buscan siempre en buenas zonas, al no tener impuesto inmobiliario el retorno esta entre el 6 al 7 % estimado, también se usa mucho el fondo hotel para el inversor que es más simple de manejar y el retorno es muy bueno, donde uno se despreocupa del manejo y operación”, explicó Parolari.

En cuanto a los alquileres, para tener una referencia, un inmueble tipo estudio ronda los u$s1.000 mensuales. Los precios están en aumento, con cifras que crecieron 15% interanual.

Cómo es el proceso de compra de una propiedad

Los procesos de compra son muy accesibles y están pensados para facilitar la inversión, todo el proceso puede hacerse a distancia, sin necesidad de que el inversor tenga que viajar. "No tener impuestos aplicables sobre los bienes ni las rentas que se generan es sin duda un diferenciador que dispara el ROI de la inversión; sumado a ello es bueno destacar que los Emiratos Árabes Unidos, ya no sólo Dubai, se encuentran en un proceso de inversión constante en infraestructura, rutas, autopistas, extensión de sus líneas de metro, alternativas modernas como los taxis voladores que ya están anunciados para el 2026 que hace de esta ciudad un nuevo paradigma de vida", resaltó Molina. "Es un lugar seguro y prospero que cada vez es mas elegido ya no solo por cuestiones fiscales, sino como un lugar para vivir y proyectar", finalizó.