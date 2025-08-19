Cinco inmuebles históricos en venta: dónde están y cuánto cuestan

Buenos Aires tiene cientos de joyas arquitectónicas, de diversos estilos y tamaños. Hoy, hay varios departamentos en venta, listos para seguir contando historias.

Buenos Aires es un museo a cielo abierto, es una ciudad que respira historia a través de su arquitectura . Entre sus calles conviven estilos que van del academicismo francés al modernismo internacional, pasando por el art deco y las influencias italianas que dejaron huella 100 años atrás. No se trata solo de fachadas para admirar: en algunos de estos edificios emblemáticos aún es posible adquirir departamentos que combinan valor patrimonial y una ubicación privilegiada.

En el corazón de la Avenida de Mayo se erige el Edificio La Inmobiliaria , un clásico del centro porteño vecino de teatros, cafés históricos y oficinas.

Construido en 1910, el edificio fue el primero en albergar una compañía de seguros de capital argentino. De estilo ecléctico, con influencias clásicas del neorenacentismo italiano y del art nouveau, se destacan sus dos torres gemelas, una en cada esquina. En el último piso, en las ochavas del edificio, custodian la ciudad las esculturas de Venus y Apolo.

Entre las opciones en venta figuran un departamento de cuatro ambientes y 160 metros cuadrados, publicado en u$s195.000 y un semipiso reciclado de 222 metros cuadrados, con un precio de u$s269.000.

Pero además, se vende un departamento ubicado en una de las cúpulas del edificio. “ La cúpula es un lugar único . El departamento está impecable, refaccionado y tiene una terraza divina, con toda la vista a la Plaza del Congreso”, explicó Isabel Frias, dueña de la inmobiliaria homónima. Su precio de venta es de u$s700.000, pero también se alquila de forma temporaria. “ Este edificio es un hito arquitectónico . El departamento lo alquilan muchos extranjeros que se vuelven locos por lo lindo que es”, sentenció.

Edificio Kavanagh – Florida 1065, Retiro

Uno de los inmuebles más famosos y emblemáticos es el Edificio Kavanagh, en Retiro, un símbolo de Buenos Aires que marcó un antes y un después en la construcción de rascacielos en América Latina.

Levantado en 1936 en tiempo récord, con sus 120 metros de altura fue la torre de hormigón más alta del continente. Allí, en el emblemático piso 14 que perteneció a Corina Kavanagh, se ofrece un penthouse de 475 metros cuadrados cubiertos y casi 300 de terrazas privadas, con vistas al río que parecen flotar sobre la ciudad. Su precio, u$s2,6 millones, refleja tanto el lujo de sus cinco suites como el prestigio de habitar una pieza única del patrimonio urbano.

Pero hay otros inmuebles en venta y alquiler, cada uno con diversas características que oscilan entre los u$s380.000 y u$s450.000.

Edificio del Arco – Avenida Entre Rios 958, San Cristóbal

En San Cristóbal, otro ícono atrae a los amantes de la arquitectura. Se trata del Edificio del Arco, levantado entre 1928 y 1930 por el arquitecto Guillermo Álvarez Pérez y distinguido por su monumental arco de ingreso, inspirado en el Arco del Triunfo parisino.

Su patio central, concebido como pulmón de manzana, da luz y aire a todas las unidades. Hoy, dentro de esa obra protegida por el catálogo patrimonial porteño, se vende un departamento reciclado de 59 metros cuadrados que conserva pisos de roble y pinotea, boiserie original y aberturas de época, a un valor de u$s127.000.

Edificio del Arco

Edificio Ferruccio Corbellani – Avenida Córdoba 1800, Recoleta

La elegancia francesa también se hace presente en Recoleta, donde se alza el Edificio Ferruccio Corbellani. El arquitecto italiano que le dio nombre lo proyectó en los años treinta, fusionando el academicismo francés con el art déco. Balcones de hierro forjado y detalles de piedra tallada hacen de su fachada un atractivo inconfundible en la Avenida Callao.

El edificio tiene en venta un amplio departamento de cinco ambientes y 200 metros cuadrados, con palier privado, doble circulación y cochera, ofrecido en u$s530.000.

Palacio Saint – Esmeralda 1180, Retiro

El Palacio Saint, también conocido como Torre Saint, es una obra arquitectónica de 1928. Fue inaugurado en 1931 por Emilio Saint.

Actualmente, se encuentran en venta allí un departamento de cinco ambientes, con una superficie cubierta de 465 m2 y vista abierta a la plaza San Martin. El precio de venta es de u$s 2.100.000, lo que lo posiciona como una opción de lujo para quienes buscan vivir en una casa con historia.