Escrituras con créditos hipotecarios fueron récord en septiembre







En septiembre hubo 1.486 escrituras formalizadas con créditos hipotecarios, por lo que la suba es del 110,8% respecto al mismo mes del año pasado.

El metro cuadrado de departamentos en la Ciudad de Buenos Aires registra nueve meses de alza Pexels

La cantidad total de escrituras de compraventa de inmuebles registró en septiembre de 2025 una suba de 35,7% respecto del nivel de un año antes, al sumar 6.998 registros, según datos del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En tanto, el monto total de las transacciones realizadas ascendió un 139,8%, con $1.162.355 millones. El monto medio de los actos fue de $166.098.185 (u$s116.608 de acuerdo al tipo de cambio oficial promedio): creció 76,7% en un año en pesos, y en moneda estadounidense trepó 23,7%.

Escrituras-septiembre-2025-2-800x427 Escrituras formalizadas por hipoteca En septiembre, hubo 1.486 escrituras formalizadas con hipoteca, por lo que la suba en ese sentido es del 110,8% respecto al mismo mes del año pasado. En los primeros 9 meses se contabilizan 10.827 (+449,5%).

La suba de tasas y el endurecimiento de los requisitos por parte de los bancos que otorgan los préstamos, eran suficientes para creer que los créditos comenzarían a desacelerarse. Lo cierto es que hay que esperar un poco para verlo, dado que muchos créditos que se otorgaron recientemente comenzaron a gestionarse hace ya varios meses. Ahora, algunas entidades elevaron el scoring crediticio y redujeron los montos aprobados, mientras que otras ya hablan de suspensión de líneas de créditos. Pero el impacto se verá más cerca de fin de año.

“Septiembre fue un gran mes contra todos los pronósticos de cierta desaceleración inmobiliaria: fue el tercer mejor septiembre de toda la serie histórica y la mejor performance hipotecaria con este nuevo ciclo de créditos, alcanzando casi 1.500 operaciones en bancos”, señaló la flamante presidente del Colegio de Escribanos, Magdalena Tato.

“Por quinto año consecutivo tenemos subas interanuales y eso es un dato positivo que obliga a elevar la vara año a año, por eso el desafío es trabajar articuladamente con todos los actores y organismos para generar todos los estímulos posibles”, resaltó Tato, quien desde el 15 de octubre dirige el Colegio de Escribanos porteño y tiene mandato hasta 2027. Tato, se convirtió a los 49 años en ser elegida la segunda presidente de la historia del CECBA. Sube el precio de venta de departamentos El metro cuadrado de departamentos en la Ciudad de Buenos Aires registra nueve meses de alza: en septiembre subió un 0,1% y se ubicó en u$s2.452, según datos de Zonaprop. En 2025, los valores de este segmento aumentaron un 5,5%. En comparación con septiembre de 2024, los precios de venta subieron un 5,9%. Actualmente, el precio medio en CABA se ubica un 14% por encima del mínimo alcanzado en junio de 2023. Un monoambiente tiene un valor de u$s107.493, mientras que un departamento de dos ambientes se ubica en u$s129.613 y uno de tres ambientes cuesta u$s178.984.