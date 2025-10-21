La brecha de precios entre departamentos usados y a estrenar es la mayor de la última década

La diferencia de valor de venta entre los departamentos a estrenar y los usados ya se ubica en un 30%.

El mercado inmobiliario muestra señales de segmentación, con una brecha pronunciada entre los departamentos a estrenar y los usados.

De acuerdo a un relevamiento realizado en base a los avisos publicados en el portal de clasificados Zonaprop, la diferencia de valor de venta entre los departamentos a estrenar y los usados se ubica en un 30%, la brecha más alta registrada desde diciembre de 2015 , cuando era de apenas un 7%.

Actualmente, un departamento a estrenar se ubica en u$s2.898 por metro cuadrado y registra en 2025 un incremento del 5,2%. Por otro lado, un departamento usado tiene un valor de u$s 2.219 por metro cuadrado, con un aumento anual del 3,32%

Al analizar todos los segmentos del mercado, los departamentos en pozo lideran los aumentos anuales. Estos registran un alza del 8,29% en 2025 y el metro cuadrado se ubica en u$s 3.033, superando en un 4,4% a las unidades a estrenar.

Sin embargo, al tener en cuenta sólo las propiedades listas para habitar, son las unidades nuevas las que muestran la mayor apreciación durante este año.

Asimismo, aunque el costo de la construcción muestra una leve tendencia a la baja desde julio, se mantiene en niveles elevados. El índice sigue un 94% por encima del de octubre de 2023 y cuesta casi tres veces más que en el piso histórico de octubre de 2020. Este costo de base impulsa, por un lado, el alza de las unidades a estrenar y por otro lado, incrementa la brecha de valores con los usados, que pasan a ser una opción más atractiva y económica para los interesados en comprar propiedades.

Departamento 3 Ambientes Villa Ortúzar Mercado Inmobiliario La brecha de precios se amplió en los últimos 10 años.

¿En qué barrios la oferta de departamentos a estrenar es más cara?

Puerto Madero es el barrio con la oferta más cara. Un departamento a estrenar en este barrio se ubica en u$s6.701 dólares/m2. Palermo (u$s3.309 por m2) y Belgrano (u$s3.774 por m2) completan el podio. En contrapartida, Villa Riachuelo es el barrio más económico para la adquisición de unidades a estrenar. El metro cuadrado allí se ubica en u$.742. Le siguen Parque Avellaneda (u$.830 por m2) y Nueva Pompeya (u$s1.855 por m2).