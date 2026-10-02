España, entre alquileres récord y falta de viviendas: por qué cada vez es más difícil acceder a una propiedad

Madrid, Barcelona y Málaga enfrentan una demanda que crece más rápido que la oferta. Los precios, el ahorro necesario para comprar y las nuevas regulaciones complican el acceso.

La capital española muestra la densidad de su trama urbana, en un contexto de fuerte demanda de vivienda y dificultades de acceso para una parte de la población.

La vivienda se convirtió en uno de los principales problemas económicos y sociales de España . Alquilar exige cada vez más dinero, la oferta se redujo en los mercados de mayor demanda y comprar también quedó fuera del alcance de numerosos hogares. El fenómeno atraviesa a Madrid, Barcelona y Málaga, aunque con diferencias entre regiones y marcos regulatorios.

El Gobierno de Pedro Sánchez impulsa cambios en la regulación del mercado del alquiler, con medidas que buscan ampliar la oferta y facilitar el acceso a la vivienda. Sin embargo, las iniciativas generan cuestionamientos entre los referentes inmobiliarios consultados, que advierten sobre el impacto de las restricciones y la incertidumbre normativa en la decisión de los propietarios de ofrecer sus inmuebles en alquiler.

La crisis combina varios factores: falta de construcción, crecimiento de la población, presión turística y llegada de trabajadores extranjeros y profesionales que buscan instalarse en las principales ciudades. A esto se suma el debate sobre las regulaciones, que genera diferencias entre propietarios, inquilinos y autoridades.

El problema de la vivienda en España tiene distintas causas según la región y el segmento del mercado. Claudio Bolotinsky , director de SiiMadrid Argentina/España, apuntó a una brecha que se amplía entre la demanda y la construcción. También cuestiona las trabas administrativas que, según su análisis, demoran la aprobación de nuevos desarrollos y limitan la llegada de más viviendas al mercado.

En la Costa del Sol, Jorge Santa María , de ISM Inmuebles, describió un escenario atravesado por el interés de compradores internacionales y una oferta que no logra acompañar ese movimiento. La presión sobre los precios, advierte, también profundiza la distancia entre el valor de las propiedades y los ingresos de buena parte de la población local.

El acceso a la compra suma otro obstáculo. Oscar Andrés Muñoz, intermediario de crédito inmobiliario de YaHipotecas, señaló que existen alternativas de financiación para determinados perfiles, pero el principal límite aparece antes de firmar la hipoteca: reunir el ahorro necesario para afrontar el pago inicial y los gastos de la operación.

Alquileres elevados y una oferta que no alcanza

Los valores de publicación reflejan la presión sobre el mercado. Según Idealista, en agosto de 2026 Madrid registró un precio medio de alquiler de 23,3 euros por m2 mensual, Barcelona alcanzó los 20,2 euros y Málaga llegó a 16,5 euros. En el conjunto de España, el promedio fue de 15,1 euros por m2, con un incremento interanual del 5,8%.

En las zonas de mayor demanda, los valores superan con amplitud esos promedios. Bolotinsky aportó referencias para departamentos de distintos tamaños en barrios de alta gama de Madrid y Barcelona:

Dos ambientes, unos 55 m2: entre 1.500 y 1.700 euros mensuales en Madrid y entre 1.300 y 1.500 euros en Barcelona.

Tres ambientes, unos 80 m2: entre 2.100 y 2.500 euros en Madrid y entre 1.800 y 2.200 euros en Barcelona.

Cuatro ambientes, unos 110 m2: entre 2.900 y 3.500 euros en Madrid y entre 2.500 y 3.000 euros en Barcelona.

Son valores orientativos para zonas como Salamanca, Chamberí y Retiro, en Madrid, y Eixample o Sarrià, en Barcelona. No representan el promedio de toda la ciudad.

En Málaga, el precio medio de publicación llegó a 16,5 euros por m2 en agosto. A modo de referencia, una vivienda de 55 m2 equivaldría a unos 908 euros mensuales; una de 80 m2, a 1.320 euros; y una de 110 m2, a 1.815 euros.

Bolotinsky estimó que en los últimos cinco años Madrid acumuló una suba cercana al 50%, mientras que Barcelona aumentó entre 20% y 25%. A su entender, el menor avance barcelonés se relaciona con los topes aplicados en zonas reguladas, aunque advirtió que allí también cayó con fuerza la oferta de alquiler de larga duración.

Como ejemplo, citó que los anuncios de alquiler de larga estancia en Cataluña descendieron un 72% dos años después de la aplicación de los límites. También indicó que el alquiler de temporada ya representa el 49% de la oferta en Barcelona, frente a una media nacional del 15%.

Barcelona: La capital catalana concentra una parte importante de la demanda habitacional de España, con un mercado inmobiliario marcado por la presión sobre los precios y la escasez de oferta Pexels

En la Costa del Sol, Santa María describió un problema estructural: la zona absorbe aproximadamente el doble de las viviendas que se construyen. La escasez de suelo y el aumento de los costos de obra limitan los nuevos desarrollos, mientras que la demanda internacional compite con los hogares locales.

El corredor inmobiliario señaló que existe demanda de compradores por propiedades de entre 180.000 y 200.000 euros, pero que hay poca disponibilidad en ese rango. En paralelo, compradores extranjeros, en especial de países nórdicos, acceden a unidades nuevas de valores superiores. Esa diferencia complica el acceso de los trabajadores de la zona.

Zonas tensionadas y cambios en las reglas

La Ley de Vivienda española de 2023 habilitó a las comunidades autónomas a declarar zonas de mercado residencial tensionado y aplicar límites a los alquileres bajo determinadas condiciones. La decisión depende de cada comunidad, por lo que la regulación no tiene el mismo alcance en todo el país.

Bolotinsky destacó que Cataluña, Euskadi, Navarra y Galicia habían declarado zonas tensionadas, mientras que Madrid y Andalucía no lo habían hecho al momento de la entrevista. La diferencia resulta relevante para los inversores argentinos, que suelen mirar especialmente los mercados de Madrid y Málaga.

El debate regulatorio se intensificó con las nuevas medidas aprobadas por el Gobierno español a fines de septiembre de 2026. Entre ellas, se incluyeron reglas para los alquileres de temporada y por habitaciones. Una de las disposiciones establece que la suma de las rentas por habitaciones no puede superar el valor del alquiler del inmueble completo. Parte de su alcance depende de la normativa aplicable en cada territorio.

Para los propietarios, el punto central es la previsibilidad. Bolotinsky sostuvo que las dudas sobre plazos contractuales, actualización de rentas y procedimientos de desalojo influyen en las decisiones de las familias que tienen una o dos propiedades. Según su análisis, algunos optan por el alquiler temporal y otros prefieren retirar sus inmuebles del mercado.

Santa María describió una preocupación similar en la Costa del Sol. A su juicio, las dificultades para recuperar una vivienda ante determinados incumplimientos y las restricciones a los alquileres turísticos pueden reducir la cantidad de departamentos disponibles.

Departamento en Madrid, la luz natural y los ambientes integrados son algunos de los atributos que buscan quienes alquilan una vivienda en Madrid, en un mercado con valores elevados

La discusión tiene un antecedente argentino. Durante la vigencia de la Ley de Alquileres de 2020, el mercado local atravesó una caída de la oferta formal y un fuerte debate sobre los efectos de la regulación. La norma fue derogada a fines de 2023 y el esquema actual es diferente. La experiencia española no es idéntica, pero permite observar cómo las reglas sobre contratos y rentas forman parte de una discusión más amplia sobre la disponibilidad de viviendas.

La presión migratoria y el déficit habitacional

La falta de construcción aparece como uno de los factores centrales de la crisis. Muñoz citó estimaciones del Banco de España según las cuales el déficit acumulado entre 2021 y 2025 llegó a unas 750.000 viviendas. En ese período, la creación de nuevos hogares superó la producción de unidades terminadas.

El intermediario hipotecario sostuvo que España se acercó a los 50 millones de habitantes y sumó alrededor de 444.000 personas en el último año, en gran parte por el crecimiento de la población nacida en el extranjero. Ese aumento se traduce en más hogares y, por lo tanto, en una mayor necesidad de viviendas para alquilar o comprar.

Bolotinsky también vinculó el crecimiento de la demanda con la migración interna hacia Madrid y con la llegada de población extranjera. En Málaga, el fenómeno tiene características propias: según los datos que aportó, los residentes extranjeros representan el 22,4% de la población provincial y explicaron el 91% del crecimiento demográfico entre 2021 y 2023.

Santa María diferenció la presión turística de la demanda residencial. En la Costa del Sol, explicó, el regreso del turismo internacional y la instalación de trabajadores remotos después de la pandemia reforzaron el interés por la zona. La combinación de clima, servicios y precios relativos frente a Madrid y Barcelona atrajo nuevos residentes y compradores.

La expansión inmobiliaria transforma el paisaje de Fuengirola (en la Costa del Sol), donde los nuevos desarrollos conviven con las viviendas tradicionales y las laderas de la región de Málaga

La presión sobre la vivienda también tiene consecuencias sociales. En las principales ciudades, los alquileres absorben una porción elevada de los ingresos de muchos hogares. Muñoz indicó que más del 28% de quienes alquilan a precio de mercado destinan más del 40% de sus ingresos al costo de la vivienda, según datos del Instituto Nacional de Estadística de España (INE) que citó.

Comprar con hipoteca: el ahorro inicial, la principal barrera

La dificultad para alquilar también incide sobre quienes buscan comprar. Los precios de las viviendas aumentaron más rápido que los ingresos y el costo mensual del alquiler reduce la capacidad de ahorro. Así, parte de los hogares permanece en el mercado locativo porque todavía no reúne el dinero necesario para acceder a una propiedad.

Muñoz explicó que el crédito hipotecario español sigue disponible para perfiles solventes. Los bancos evalúan ingresos, estabilidad laboral, deudas y capacidad de pago. Pueden acceder empleados con contratos estables, autónomos, empleados públicos y jóvenes, siempre que cumplan los requisitos de cada entidad.

En el segundo trimestre de 2026, los precios de las viviendas en España subieron un 12,2% interanual, según el dato del INE. Mientras tanto, el tipo medio de las nuevas hipotecas se ubicaba cerca del 3% y más del 60% de las operaciones se firmaban a tasa fija, de acuerdo con las cifras aportadas por Muñoz.

El problema es que, aunque el interés sea competitivo, el comprador necesita solicitar un monto mayor cuando aumenta el valor de la propiedad. Eso eleva las cuotas y puede obligar a buscar viviendas más pequeñas, zonas alejadas o precios inferiores.

Para explicar el funcionamiento del sistema, Muñoz planteó el caso de una vivienda de 300.000 euros:

Financiación habitual: alrededor del 80% del valor, equivalente a una hipoteca de 240.000 euros. En determinados perfiles, algunas entidades pueden acercarse al 90%.

Ahorro inicial: con una financiación del 90%, el comprador debe aportar 30.000 euros de entrada. Si se suman impuestos y gastos estimados en torno al 10% del precio, necesita unos 60.000 euros.

Hipoteca fija: mantiene la cuota durante toda la operación.

Hipoteca variable: ajusta el interés según un índice de referencia, como el Euríbor, por lo que la cuota puede subir o bajar.

Hipoteca mixta: combina un período inicial a tasa fija con otro posterior a tasa variable.

La cuota se paga normalmente de forma mensual y depende del capital prestado, el plazo y el tipo de interés. Aunque existen operaciones con financiación superior al 80%, no son una condición general para todos los compradores.

El crecimiento de la Costa del Sol, en Málaga, y el interés de compradores y residentes extranjeros impulsan la actividad inmobiliaria en el sur de España

Muñoz señaló que la principal barrera suele ser el ahorro previo y no la falta de crédito. Incluso cuando una persona cuenta con ingresos suficientes para afrontar la cuota, puede no tener el capital necesario para completar la entrada y cubrir los gastos de compraventa. En esos casos, la ayuda familiar o la búsqueda de financiación complementaria aparecen como alternativas.

La comparación con Argentina muestra diferencias en el funcionamiento del mercado hipotecario, pero también una dificultad compartida: el acceso a la vivienda depende tanto de la financiación como de la relación entre precios, ingresos y ahorro disponible. Muñoz concluyó: "El problema principal para muchas familias no es conseguir una hipoteca, sino encontrar una vivienda a un precio compatible con sus ingresos y reunir el ahorro que exige la operación".