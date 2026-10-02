Open House Buenos Aires 2026: más de 170 edificios para visitar gratis este fin de semana

La nueva edición permitirá recorrer espacios que habitualmente permanecen cerrados. Hay palacios, casas, estadios, teatros y una cúpula que se abrirá por primera vez.

La cúpula del Sanatorio Anchorena, una de las construcciones que forman parte del patrimonio arquitectónico porteño, abre sus puertas al público en el festival de arquitectura

Durante este fin de semana, Buenos Aires ofrecerá una oportunidad poco habitual: ingresar a edificios históricos , descubrir espacios privados y observar desde adentro construcciones que forman parte del paisaje cotidiano, pero que habitualmente permanecen cerradas al público. Una de las grandes novedades será la apertura, por primera vez, de la cúpula del Sanatorio Anchorena del Callao, una estructura de casi 35 metros de altura que corona una esquina emblemática del centro porteño.

El sábado 3 y el domingo 4 de octubre se realizará una nueva edición de Open House Buenos Aires, el festival de arquitectura y urbanismo sin fines de lucro que propone redescubrir la Ciudad a través de sus edificios, sus historias y sus transformaciones. La programación reúne más de 170 espacios, con propuestas que van desde palacios y viviendas particulares hasta estadios, teatros, oficinas y conjuntos de vivienda colectiva.

La principal atracción para quienes buscan una experiencia diferente estará en avenida Callao 499, en la esquina con Lavalle. Allí funciona el Sanatorio Anchorena del Callao, un edificio de 1924 que conserva una cúpula conoidal de inspiración francesa. Por primera vez, los visitantes podrán acercarse a la estructura desde la terraza y conocer su interior, donde funciona una sala de reuniones.

La cúpula tiene una particularidad: carece de un nombre propio, pese a que desde hace un siglo se destaca en el horizonte porteño. Su silueta alargada, revestida con tejas de pizarra, se distingue desde varias cuadras y forma parte de una esquina que atraviesa a diario una gran cantidad de personas.

El proyecto corresponde al arquitecto Oscar Schoo Lastra , junto con los ingenieros Edmundo Parodi y Angelo Figini . El edificio nació como una construcción de renta, con locales comerciales en la planta baja y viviendas en los pisos superiores. Con el paso de las décadas cambió de función y hoy es un establecimiento de salud perteneciente a la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), integrado a la red de Accord Salud.

La apertura permitirá observar de cerca los detalles de la cúpula, su estructura de hierro y madera, las tejas de pizarra, las ventanas y los elementos ornamentales. Desde la terraza también se podrá contemplar una panorámica de Buenos Aires y reconocer otras cúpulas conocidas, como las del Palacio Barolo, el Congreso, la Confitería del Molino y el edificio La Inmobiliaria.

La periodista e investigadora urbana Mariela Blanco, autora de Tan Buenos Aires (Dunken), aportó otro dato singular sobre esta construcción: el dibujante Manuel García Ferré realizó (nació en España en 1929 y falleció en Buenos Aires en 2013) una ilustración de la cúpula que ella incluyó en su libro. El creador de Hijitus y Anteojito, reconocido por sus personajes y sus historietas infantiles, también se interesó por las formas de la arquitectura porteña.

La cúpula del edificio de Callao 499, en la esquina con Lavalle, se podrá visitar por primera vez durante Open House Buenos Aires. La construcción de 1924 conserva su torre emblemática, que sobresale entre las fachadas del centro porteño Mariela Blanco

La visita a la cúpula del Sanatorio Anchorena requiere inscripción previa. Según la programación publicada, la actividad se realizará el sábado por la mañana y los cupos son limitados. Por eso, quienes no consiguieron reserva deberán elegir otras propuestas del festival.

De una estación ferroviaria a edificios de arquitectura contemporánea

Entre las novedades de esta edición aparece también la incorporación de Mataderos al mapa del festival, con la apertura del estadio de Nueva Chicago. La propuesta suma la arquitectura deportiva y la historia de un club muy ligado a la identidad barrial, en un recorrido que amplía el habitual circuito de edificios del centro y el norte porteño.

El estadio de Nueva Chicago, el club emblema del barrio de Mataderos, también podrá visitarse en esta edición del Open Buenos Aires Open Buenos Aires

Otra opción es el campus de la Universidad Torcuato Di Tella, en Belgrano. Sus edificios, proyectados por Adamo-Faiden, Josep Ferrando Architecture y RDR Arquitectos, permiten conocer una propuesta contemporánea que combina espacios educativos, diseño y nuevas formas de vincular la arquitectura con su entorno.

Para quienes prefieren la arquitectura histórica, el edificio La Inmobiliaria, sobre Avenida de Mayo, ofrece una de las postales más reconocibles de la Ciudad. Sus cúpulas rojizas y su fachada de inspiración italiana forman parte del patrimonio urbano de una avenida que concentra construcciones de distintas épocas.

En San Telmo, El Zanjón de Granados permite viajar a las primeras etapas de la historia porteña. Bajo una casona del siglo XIX se conservan restos de construcciones que datan de 1732 y una red de túneles que revela las distintas capas urbanas que quedaron ocultas bajo las calles actuales.

La arquitectura residencial también tendrá su lugar. Casa Calise II, en Balvanera, permite acercarse al universo de Virginio Colombo, uno de los referentes del art nouveau en Buenos Aires. En Villa Ortúzar, el Hogar Obrero suma otra perspectiva: la vivienda colectiva y las experiencias de organización habitacional que marcaron buena parte del desarrollo urbano del siglo XX.

A estas propuestas se agregan el Club Ferro Carril Oeste, el Teatro Avenida, el Edificio IBM, la Biblioteca Nacional, el Cementerio de la Chacarita y distintas casas particulares que abren sus puertas de manera excepcional.

Cómo participar del festival y organizar las visitas

Open House Buenos Aires es gratuito y permite recorrer los edificios durante el sábado y el domingo, aunque cada espacio establece sus propios horarios y condiciones de acceso. La mayoría no requiere inscripción previa, pero algunas propuestas tienen cupos limitados y necesitan reserva anticipada.

La fachada más ornamentada de Buenos Aires, la Casa Calise, también podrá recorrerse este fin de semana en Hipólito Yrigoyen al 2500 @cronistadetuciudad IG

El catálogo oficial de la edición 2026 permite consultar las direcciones, los horarios, los autores de cada proyecto y las condiciones de ingreso. Entre los espacios que requieren inscripción figuran la cúpula del Sanatorio Anchorena, la cúpula del edificio La Inmobiliaria, el Banco Hipotecario, el Planetario, el Palacio Barolo, la Torre Mirafiori y El Zanjón de Granados. Para ingresar es obligatorio presentar el DNI. Turismo Buenos Aires+2

Además de las visitas a edificios, el festival incluye recorridos urbanos a pie y en bicicleta, actividades culturales y propuestas temáticas para conocer distintos barrios.

En una Buenos Aires que suele descubrirse desde sus avenidas, sus fachadas y sus cúpulas, Open House propone cambiar el punto de vista: cruzar puertas, subir escaleras y observar desde adentro construcciones que forman parte de la vida cotidiana. Y en esta edición, una de esas historias se concentra en una cúpula centenaria que también despertó la mirada de Manuel García Ferré. Como concluyó Mariela Blanco: "La cúpula fue dibujada por García Ferré", un detalle que conecta el patrimonio arquitectónico con la memoria cultural porteña.