Recoleta suma diseño e innovación: llega Mine Ayacucho, desarrollo con estilo propio para un público exigente

Ubicado en un área dinámica del barrio, el proyecto introduce un diseño de vanguardia que combina ladrillo visto, bóvedas internas y amenities premium.

La entrada de Mine Ayacucho se destaca con una bóveda de ladrillo en doble altura. Este diseño busca marcar la transición elegante entre el espacio urbano y el ámbito residencial privado

Recoleta suma plus agregado y busca renovarse. El edificio residencial Mine Ayacucho se encuentra emplazado en un lote en el centro de manzana en el corazón del barrio de Recoleta . La dirección exacta es Ayacucho 1638 , entre Vicente López y Avenida Las Heras . El sector tiene escasa oferta de desarrollos nuevos. El proyecto, impulsado por Branson Real Estate y proyectado por el estudio T124 —liderado por los arquitectos Georgina Primo y Alan Revale —, busca modernizar la zona con una propuesta que combina materiales tradicionales y un lenguaje contemporáneo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Fuentes del mercado inmobiliario reconocen que Recoleta mantiene su atractivo por la combinación de arquitectura histórica, hoteles emblemáticos y comercios premium, consolidándose como un corredor de lujo tradicional y estable

El desarrollo abarca un total de 3.500 metros cuadrados de obra, distribuidos en planta baja, 10 pisos, dos retiros habitables y una azotea accesible.

La morfología del edificio Mine Ayacucho responde a la búsqueda de generar un ajuste en el entorno inmediato, utiliza el diseño del vacío como premisa. Los elementos de composición arquitectónica son: el retiro, el patio y la bóveda.

A escala urbana, este edificio entre medianeras genera un retiro en el frente de tres metros por tres metros en su línea divisoria de predio izquierda. Esta situación amplía el espacio urbano y permite desarrollar tres fachadas al frente.

295_202509_Branson_Ayacucho_1638_03Amb_ESC09_03Amb_01_OUT_02 Los interiores de las unidades incorporan materiales de primer nivel y eficiencia energética, como las ventanas de piso a techo con Doble Vidriado Hermético (DVH)

A escala humana, la fachada se materializa a partir de la sustracción de tres elipses (en el sentido de su eje mayor). La primera genera el acceso al local comercial, la segunda el acceso al edificio y la tercera el acceso vehicular.

El patio como eje central y acceso

Un patio de cuatro metros por seis metros se ubica en la mitad del lote y se relaciona con el núcleo de circulación vertical. Esta disposición permite conformar una volumetría en forma de "C", donde la iluminación natural y la ventilación cruzada de las viviendas son posibles.

El acceso al edificio busca extender la vereda hacia el interior, invita a sus habitantes a transitar de manera calma y fluida el cambio de límite entre lo público y lo privado. Se utiliza una bóveda de ladrillo para crear el hall en doble altura.

Remate del edificio Render con el remate del edificio que se comenzará a edificar en marzo próximo

Esta pieza tridimensional está presente en el recorrido de todo el espacio, desde la puerta de acceso hasta el núcleo vertical, y se convierte en el centro del edificio. Los espacios comunes se abren a esta bóveda, ubicados al frente, en planta baja y primer piso, y funcionan como buffer entre el exterior y el interior.

Materialidad y lenguaje

El uso del ladrillo como material principal define la expresión del edificio. La fachada se compone como una masa compacta que refleja atemporalidad: el ladrillo es tradición constructiva y a su vez, contemporaneidad.

La tradición se refleja en la bóveda de acceso y su combinación con el hormigón visto, la contemporaneidad. El color, la textura y la modulación del ladrillo establecen los criterios proporcionales para generar las sustracciones que dan lugar a las ventanas y balcones. La paleta de materiales se completa con herrerías y carpinterías en color negro, balcones en hormigón y vegetación.

Tipologías, precios y servicios

Hugo Koifman, CEO de la desarrolladora Branson Real Estate, detalló la distribución y la oferta de unidades. El proyecto tiene 12 pisos más terraza (amenities).

Recoleta Mine Ayacucho Con piscina entre los amenities Branson Real Estate

Distribución: PB: Acceso a Edificio en Doble Altura, Local Comercial destinada a cafetería y entrada de vehículos (garage solo en PB). Primer Piso: Coworking y espacio de estar y sillones de encuentro al frente. Al contrafrente, dos departamentos. Pisos 2 al 9: Cuatro departamentos por piso de dos ambientes. Pisos 10, 11 y 12: Dos semipisos de tres ambientes. Piso 13: Pileta y sector de parrilla (amenities).



El proyecto ofrece unidades de dos y tres ambientes.

Dos Ambientes: De 51 a 60 m2.

Tres Ambientes: Semipisos de 100 m2.

Valor de Lanzamiento: Las unidades parten desde u$s3.000 por m2.

Koifman explicó que el foco principal del proyecto reside en la ubicación privilegiada y las terminaciones de primer nivel. "La ubicación es privilegiada y hay mucho foco en terminaciones. Tenemos ascensores importados, aire acondicionado central en tres ambientes y split en dos ambientes, pisos de primer nivel en dormitorios, baños y cocina. Además, ventanas piso a techo con Doble Vidriado Hermético (DVH)", precisó.

Recoleta Mine Ayacucho Con viviendas de dos y tres ambientes Branson Real Estate

El público objetivo del edificio son clientes de Recoleta que buscan un gran departamento para vivir en una zona donde no hay tanta oferta nueva. Antes de la construcción, el terreno alberga un local y cinco PHs.

Financiación y cronograma

El inicio de la obra está previsto para marzo próximo y tiene una duración de 24 meses. El esquema de financiación se articula con un adelanto en dólares y el saldo pesificado en cuotas más el Índice de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC).

Es un proyecto con perfil definido para el público que busque habitar en un lugar dinámico y en unidades dotadas del confort contemporáneo.

Trama urbana

El estudio T124 indicó que el proyecto constituye la búsqueda y el resultado de su trabajo sobre la inserción de las nuevas piezas arquitectónicas en la trama urbana, el uso de la materialidad en su máxima expresión y la reflexión del habitar contemporáneo en uno de los barrios más emblemáticos de la Ciudad de Buenos Aires.

116- RENDER 04 El sector de parrilla es clave hoy en los edificios

La fachada de ladrillo a la vista, la entrada en doble altura con una bóveda interna también de ladrillo, mucho vidrio y hierro y aluminio negro, y muebles de cocina de primer nivel con mesadas y artefactos importados definen la estética y calidad del desarrollo.

Koifman concluyó sobre la propuesta de valor: "Mine Ayacucho ofrece una ubicación privilegiada y un gran foco en terminaciones y diseño. Estamos llevando al mercado de Recoleta un producto que atiende la demanda de quienes buscan un departamento de lujo con estándares constructivos y estéticos actuales, algo escaso en esta zona".