Propiedades premium: qué barrios prefieren los compradores

En junio, el mercado inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires experimentó el mayor incremento mensual en el precio de venta de propiedades de los últimos seis años, con el 90% de los barrios porteños registrando aumentos en sus valores. Los departamentos a estrenar y las propiedades en pozo son los que registran las mayores subas. De acuerdo con el relevamiento de julio de la plataforma Zonaprop, en lo que va del 2024 el valor del metro cuadrado de los departamentos a estrenar se incrementó un 7,85%, mientras que las propiedades en pozo registraron un aumento aún mayor del 12,38% durante el mismo período. Por otro lado, los departamentos usados mostraron una variación acumulada del 3,52%. En julio de 2024, los precios de los departamentos a estrenar y en pozo se situaron en u$s 2.671 por metro cuadrado, mientras que los departamentos usados alcanzaron los u$s 2.111 por metro cuadrado. Los datos muestran que el precio medio de venta en la Ciudad de Buenos Aires alcanzó los u$s 2.269 m², marcando un alza del 5,5% en comparación con el mismo período del año anterior.