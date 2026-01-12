Ranking de casas premium en alquiler en Punta del Este: cuánto cuestan las mansiones que aún se consiguen este verano

Todavía es posible alquilar casas premium en Punta del Este. Los valores pueden superar los u$s30.000 por quincena, según ubicación y servicios.

Aunque la temporada de verano en Punta del Este viene siendo excepcional, con altos niveles de ocupación y fuerte demanda de propiedades de lujo, aún quedan disponibles algunas casas premium para alquilar durante lo que resta del verano. Se trata de residencias exclusivas, con ubicación privilegiada y servicios de primer nivel, cuyos valores oscilan entre los u$s15.000 y los u$s30.000 la quincena, e incluso superan ese rango en los casos más selectos.

A continuación, un ranking de las mansiones más destacadas que todavía se pueden alquilar en Punta del Este y alrededores , pensadas para un público de alto poder adquisitivo que busca privacidad, confort y cercanía al mar.

Ubicada dentro del exclusivo barrio privado Pinar del Faro , a apenas 800 metros del mar , esta propiedad se presenta como una opción premium para quienes buscan privacidad, confort y un entorno natural cuidado, sin resignar cercanía a la playa. La casa cuenta con tres dormitorios, dos baños y un dormitorio principal con vestidor. El área social se compone de una cocina integrada y un living-comedor amplio y muy luminoso, gracias a sus grandes ventanales con vista al jardín. Si bien el valor del alquiler para la primera quincena de enero, la más demandada, cotizó en u$s40.000, el precio baja para al segunda quincena.

Ubicada en uno de los enclaves más exclusivos de José Ignacio, esta propiedad integra un selecto grupo de apenas siete casas en primera línea de playa dentro del Club del Mar, sobre la Playa Brava. La residencia se desarrolla sobre un terreno de 1.200 m², cuenta con cuatro habitaciones y se destaca por sus vistas directas al océano y su entorno de máxima privacidad.

Valores de alquiler:

Febrero completo: u$s38.500

Primera quincena de febrero: u$s27.500

Segunda quincena de febrero: u$s22.000

Se trata de un producto escaso, orientado a quienes buscan exclusividad absoluta frente al mar.

3) Mansión en el área de Golf de Punta del Este

En una ubicación privilegiada dentro del tradicional barrio Golf, esta casa combina amplitud, entorno verde y cercanía a los principales servicios del balneario. Se emplaza sobre un terreno de 2.400 m² y cuenta con siete dormitorios, de los cuales cuatro son en suite, lo que la convierte en una opción ideal para familias numerosas o grupos grandes que buscan comodidad y privacidad. El diseño prioriza los espacios amplios, la luminosidad y la conexión con el exterior, en un entorno exclusivo y tranquilo.

Valor: u$s25.000 (segunda quincena de enero)

4) Casa premium en Playa Mansa

Ubicada en una de las zonas más buscadas de Playa Mansa, esta propiedad se destaca por su distribución funcional y sus amplios espacios sociales, ideales para disfrutar del verano esteño. En planta baja cuenta con recepción, toilette, un amplio living comedor con salida a galería con vista al jardín y la pileta. La cocina es grande y cuenta con dependencia de servicio, lavadero y garaje. La planta baja cuenta con dos dormitorios en suite, mientras que en la planta alta se desarrolla un playroom con balcón, equipado con TV y futones, y tres dormitorios adicionales, dos baños (uno en suite). La casa se completa con doble circulación interior-exterior y un parque con parrilla.

Valor: u$s26.000 (segunda quincena de enero)

5) Club Laguna Blanca, Manantiales

Manantiales

Dentro del exclusivo Club Laguna Blanca, en Manantiales, esta propiedad ofrece vistas abiertas hacia Playa Bikini y un entorno residencial de alto nivel. La casa se distribuye en planta alta con dormitorio principal en suite y otro dormitorio con baño, ambos con vistas al mar y en planta baja, living, comedor, dos dormitorios que comparten un baño, cocina, lavadero y dependencia de servicio con baño. Una opción muy demandada por quienes buscan combinar vida social, playa y servicios premium.

Valor: u$s27.000 (segunda quincena de enero)

Un mercado que sigue firme

El mercado de alquileres de lujo en Punta del Este mantiene valores elevados, impulsado por una temporada récord, la llegada de turistas regionales y extranjeros y la escasez de propiedades premium bien ubicadas.

Si bien la mayor parte de la oferta ya fue tomada, aún es posible encontrar mansiones de alto nivel para lo que resta del verano, aunque con precios que reflejan la fuerte demanda y la exclusividad del producto.