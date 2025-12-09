Una marca hotelera de lujo construirá su primera torre residencial en Buenos Aires

El mercado inmobiliario premium de Buenos Aires será escenario del primer edificio residencial de una marca hotelera de lujo. Se trata de un megaemprendimiento en Puerto Madero , que llevará la marca Sofitel , la firma francesa de alta gama que integra el grupo Accor.

El edificio de lujo, se levantará en el Dique 4 y tendrá 43 pisos, con unidades que partirán desde los u$s10.000 por metro cuadrado. El desembarco de este proyecto data de tiempo atrás: se trata de la misma parcela donde, en 2018, se había filtrado la existencia de una carta de intención del Ritz-Carlton, de la cadena Marriott, para desarrollar un edificio. Aquel proyecto no avanzó. Siete años después, Sofitel se quedó con la jugada y toma el liderazgo en uno de los terrenos más codiciados.

La movida llega en un momento particular del mercado: tras años de valores a la baja, Puerto Madero vuelve a mostrar dinamismo en el segmento súper premium. El precio base de u$s10.000 por m² marca un piso que no se veía desde la última ola de emprendimientos de lujo, antes de la pandemia. La apuesta confirma que el Dique 4 continúa siendo una de las zonas más resilientes frente a la caída generalizada de la actividad inmobiliaria.

El desarrollo estará a cargo de Northbaires , la desarrolladora argentina especializada en proyectos de alta gama, con un edificio que aspira a convertirse en un nuevo ícono del skyline porteño. La torre contará con 43 pisos, 188 residencias, 343 cocheras y vistas abiertas tanto al río como a la ciudad. Su finalización está prevista para 2030. “Esta alianza introduce un nuevo producto en el mercado inmobiliario ultra exclusivo de Argentina , con residencias de alta gama construidas según estándares internacionales y ubicadas en las microáreas más consolidadas”, explicó Marcos Juejati, cofundador da Northbaires.

La instalación de una marca hotelera de lujo en el mercado residencial responde a una tendencia global que combina hotelería, servicios premium y viviendas de alta gama en un mismo producto. Las “branded residences” se multiplicaron en destinos como Miami, Dubai, Londres o Ciudad de México, donde los desarrolladores buscan diferenciarse con estándares internacionales y una cartera de servicios propia de hoteles cinco estrellas.

Para Sofitel, se trata de un hito. Será su primer proyecto residencial en América y el tercero en todo el mundo, un movimiento que marca el interés de Accor por expandirse en el segmento ultra premium. La empresa ofrecerá servicios propios de un hotel de lujo, como concierge, asistencia personalizada y restaurante de alta gama, además de amenites exclusivos gestionados bajo estándares globales. “Se trata de una nueva incursión en el sector del lujo asociado al desarrollo inmobiliario. Gracias a su ubicación estratégica, estamos seguros de que será un éxito tanto para los propietarios que buscan un producto, servicios y experiencias de lujo, como para los inversionistas y socios comerciales que respaldan el proyecto”, sostuvo Guilherme Cesari, VP de Desarrollo de Marcas de Lujo y Estilo de Vida de Accor en Sudamérica.

Un nuevo hito urbano en una zona que sigue siendo imán de inversiones

El edificio será diseñado por el estudio BMA, liderado por Rodolfo Miani, responsable de varios proyectos de renombre. La combinación de altura, vistas y ubicación lo perfila como uno de los nuevos hitos del skyline de Puerto Madero, un barrio que pese a la volatilidad económica mantiene su atractivo para el público local e internacional.

Desde la desarrolladora señalan que el proyecto no solo apunta a compradores finales que buscan residencias de lujo, sino también a inversores que apuestan por un producto escaso, diferenciado y con potencial de valorización a largo plazo.

La llegada de Sofitel al mercado residencial porteño reordena el mapa del lujo local. Con presencia activa en Argentina y Uruguay en el sector hotelero, el grupo ahora suma una nueva línea de negocio que combina hospitalidad, lifestyle y real estate.

El proyecto se enmarca dentro de Accor One Living, la plataforma global de la compañía que integra desarrollos de uso mixto y residencias de marca en todo el mundo, un modelo que promete sumar servicios, comunidad y experiencias de valor agregado para propietarios e inversores.