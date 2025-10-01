SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
1 de octubre 2025 - 00:00

Se enfría la venta de inmuebles y suben los precios en CABA y Gran Buenos Aires

Con tasas más altas y requisitos más duros para adquirir un crédito hipotecario, el mercado ya empieza a evidenciar una desaceleración.

Se enfría el crédito hipotecario y ya impacta en la demanda.&nbsp;

Se enfría el crédito hipotecario y ya impacta en la demanda. 

Depositphotos

El mercado inmobiliario del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) mostró en septiembre un comportamiento dispar. Mientras los precios de venta mantienen una tendencia al alza, la demanda comenzó a desacelerarse. El factor central detrás de esta dinámica es la suspensión de los créditos hipotecarios, que, junto con la incertidumbre política, llevó a muchos compradores a postergar sus decisiones de inversión.

De acuerdo al informe inmobiliario de Mercado Libre y la Universidad de San Andrés, en el segmento de ventas, los precios de las casas registraron un aumento interanual del 0,7% en el AMBA, mientras que los departamentos tuvieron un incremento más marcado del 6,7% respecto a septiembre de 2024. Si se observa por zonas, las casas mostraron subas en CABA (1,8%), GBA Norte (3,1%), GBA Sur (0,8%) y GBA Oeste (2,9%). En el caso de los departamentos, los incrementos fueron de 7,1% en CABA, 6% en GBA Norte, 5,6% en GBA Sur y 4,5% en GBA Oeste.

Informate más

En la comparación mensual contra agosto de 2025, el panorama fue más heterogéneo. Los precios de las casas cayeron 1,8% en CABA, se mantuvieron sin cambios en GBA Norte y mostraron variaciones positivas muy leves en GBA Sur (0,2%) y Oeste (0,3%).

En los departamentos, las variaciones fueron moderadas: 0,2% en CABA, una caída de 0,5% en GBA Norte y subas de 0,6% en GBA Sur y 0,8% en GBA Oeste.

Cuáles fueron los barrios que más aumentaron sus precios

A nivel de municipios y barrios, algunos mercados se destacaron por encima del promedio. En el GBA, Pilar registró una variación interanual de 16,6% en el precio de casas, mientras que en departamentos el mayor incremento se observó en Escobar, con una suba del 16,1%. Dentro de la Ciudad de Buenos Aires, Agronomía lideró el ranking con un aumento interanual de 13,8% en el valor de los departamentos.

Más allá de los precios, el dato más relevante del informe está en la demanda. Aunque entre agosto de 2024 y agosto de 2025 los contactos por departamentos en venta en CABA crecieron un 17,6%, en el último tiempo comenzó a percibirse un retroceso en el dinamismo del mercado. La dificultad para acceder a los créditos hipotecarios y la inestabilidad política son las principales razones de esta tendencia descendente.

Cuál es la situación de los alquileres

En cuanto a los alquileres, los precios en pesos corrientes subieron 2,2% en casas y 2,1% en departamentos en la comparación mensual. Frente a septiembre de 2024, las variaciones fueron más significativas: 44,2% en casas y 31,9% en departamentos.

Por regiones, en el mercado de casas los aumentos interanuales alcanzaron el 46,4% en GBA Norte, el 39,9% en GBA Sur y el 72,2% en GBA Oeste. En el caso de departamentos, las subas fueron de 33,6% en CABA, 31,3% en GBA Norte, 44,3% en GBA Sur y 56,8% en GBA Oeste. A nivel local, Moreno fue el municipio con el mayor incremento mensual en casas, con una suba del 12,1%, mientras que Ezeiza lideró en departamentos con un 8,3%. En CABA, Puerto Madero encabezó los aumentos mensuales en departamentos con un 7,7%.

Otro punto a destacar es la fuerte expansión de la oferta de alquileres. En septiembre, la cantidad de departamentos disponibles en el AMBA fue un 213,2% superior a la registrada en noviembre de 2023, lo que marca un cambio estructural en el mercado locativo.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias