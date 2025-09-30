Suben los precios de los alquileres en CABA: un dos ambientes ya cuesta $700.000 por mes

Los alquileres acumulan un incremento del 26,8% en 2025, por encima de la inflación (21,6%). En tanto, en 12 meses aumentaron 37,6%.

El precio medio de los alquileres subió un 2,3% en septiembre y acumula un incremento del 26,8% en 2025, por encima de la inflación (21,6%). En tanto, en los últimos doce meses, el valor de los alquileres aumentó un 37,6%, también por encima de la inflación (31,3%). Sin embargo, se mantuvo por debajo del ajuste del ICL (51,5%).

De acuerdo a datos de Zonaprop, un monoambiente se ubica en $598.063 mensuales , mientras que un departamento de dos ambientes en la Ciudad se alquila por $698.011 por mes y un departamento de tres ambientes, por $937.432 mensuales.

Puerto Madero lidera el ranking de barrios más caros : un alquiler se ubica en $1.177,143 por mes. Le siguen Palermo ($768.382 mensuales) y Núñez ($765.419 mensuales). Por el contrario, Lugano continúa como el barrio más económico, con un precio medio de $532.007 mensuales. Parque Patricios ($616.266 por mes) y Floresta ($617.112 por mes) completan el ranking.

El metro cuadrado de departamentos en la Ciudad de Buenos Aires registra nueve meses de alza: en septiembre subió un 0,1% y se ubicó en u$s2.452. En 2025, los valores de este segmento aumentaron un 5,5% .

En comparación con septiembre de 2024, los precios de venta subieron un 5,9%. Actualmente, el precio medio en CABA se ubica un 14% por encima del mínimo alcanzado en junio de 2023.

Un monoambiente tiene un valor de u$s107.493, mientras que un departamento de dos ambientes se ubica en u$s129.613 y uno de tres ambientes cuesta u$s78.984.

Puerto Madero (6.163 dólares/m2), Palermo (3.411 dólares/m2) y Núñez (3.344 dólares/m2) continúan primeros en la lista de barrios con la oferta más cara de CABA. Por el contrario, Lugano es el barrio con el valor más bajo para la compra, con un precio de 1.063 dólares/m2. Le siguen Nueva Pompeya (1.465 dólares/m2) y La Boca (1.566 dólares/m2).

¿Cuánto cuesta comprar una casa en CABA?

El precio del metro cuadrado de casas se ubica en 1.826 dólares. En septiembre registró una leve disminución del 0,1%, sin embargo, en los nueves meses de 2025 acumula una suba del 5,9%, todavía por encima del aumento de los departamentos (5,5%). En los últimos doce meses, el incremento es del 6,4%.

Una casa con tres dormitorios tiene un precio medio de u$s299.163, mientras que una con cuatro dormitorios se ubica en u$s491.742.

Palermo continúa primero en la lista de barrios de la Ciudad de Buenos Aires que registra la oferta más cara para la compra de casas, con un precio medio de u$s3.362 por m2. Belgrano (u$s2.908 por m2) y Recoleta (u$s2.531 por m2) completan el podio de los barrios más costosos.

En contrapartida, Villa Soldati se presenta como el barrio más económico, con un precio medio de u$s716 por m2. Le siguen La Boca y Nueva Pompeya, con precios medios de u$s727 por m2 y u$s773 por m2, respectivamente.

¿Qué barrios son las mejores opciones para invertir?

La relación alquiler/precio retrocede en septiembre y se ubica en 5% anual. Actualmente se necesitan 20 años de alquiler para recuperar la inversión inicial, un 8,4% menos de lo requerido hace un año atrás.

Lugano, Nueva Pompeya y Parque Avellaneda siguen siendo los mejores barrios para los inversores que buscan renta. En estos barrios, la rentabilidad es mucho más alta que en otros barrios, con retornos brutos de 8,7%, 8,1% y 7%, respectivamente. Por el contrario, Puerto Madero es el barrio con menor rentabilidad, apenas un 3,3%. Le siguen Palermo (3,9%) y Núñez (4%).