Revelan nueva “picardía” de importadores con las cautelares “alquiladas”

Hasta ahora se conocía la “cesión” de marcas para que alguien con una cautelar permitiera el ingreso de productos al mercado que no hubiesen tenido autorización para hacerlo; un “alquiler” simulado. Hubo una operación multimillonaria en dólares para ingresar “toallas” bajo la urgencia: a casi dos años de otorgada, solo habían traído una porción de la mercancía pero contaban con disponibilidad de dólares oficiales del BCRA; un grupo de marcas “top” utilizaban ignotos importadores para poder ingresar carteras bajo el paraguas de una cautelar que esgrimía que precisaban ingresar al país materiales que no iban a competir con la industria nacional. Ahora, lo novedoso es que dos firmas, en apariencia no relacionadas, se “vendían” entre sí mercadería en la zona primaria aduanera, es decir cuando ya habían llegado al país pero aún no estaban nacionalizadas. ¿El beneficio? Una de las dos tenía una cautelar y además, se evitaban el pago de IVA y de Ingresos Brutos porque, en teoría, todavía no estaban ingresadas formalmente a Argentina.