“Ringo”: decepciona serie de boxeador sin escenas de boxeo

Como es el primer capitulo y todo indica que la doble trama irá encaminándose al clímax del enfrentamiento contra Mohamed Alí, y en la de Reno en 1976 con el episodio del asesinato, nunca quedó del todo esclarecido, el espectador sigue adelante esperando algún knock out narrativo. Pero no, eso nunca sucede. Como la serie tiene el más débil de los formatos, que es el de episodios que duran apenas 27 minutos (más cinco de créditos finales que se repiten y que nadie ve) cada capitulo pasa rápido, aunque en algunos casos la escasez de metraje (para peor dividido en dos épocas) provoca que lo que se cuenta sea mínimo hasta lo insustancial, incluyendo bonitos momentos musicales que no van al punto. Los hampones de Joe Conforte hacen algunas diabluras pero el director Nicolás Pérez Veiga las cuenta casi en off (como una escena donde aprietan una monja y casi ni se ve) y de las grandes peleas de Ringo solo se ofrecen mínimos flashes, incluyendo el match en el que gano el titulo de los pesos pesados argentinos. Eso si, Ringo canta su “Pío Pío Pa” en blanco y negro en la vieja TV en blanco y negro, y hace algunas payasadas que son creíbles gracias a la buena performance de Jerónimo Bosia.