Salta: reelección casi asegurada, desencanto generalizado y pelea de fondo por la capital

Una de las preguntas realizadas en la encuesta de WE a raíz de las elecciones salteñas arrojó un resultado preocupante para los cuarenta años de democracia. La consultora que dirige Benjamín Gebhard preguntó a los votantes de la provincia “¿Cómo se siente frente a la oportunidad de ir a votar?”. El 50,7 por ciento respondió “Voy a ir, pero no me gusta”. Una muestra del desencanto generalizado que excede a Salta y que domina a buena parte del electorado que este domingo irá a las urnas, mal que le pese.