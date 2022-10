Daniel Barenboim anunció que sufre una enfermedad neurológica grave

“Con una combinación de orgullo y tristeza anuncio hoy que estoy dando un paso atrás en algunas de mis actividades de actuación, especialmente la realización de compromisos, para los próximos meses”. Dice textualmente el comunicado que publicó Daniel Barenboim en sus redes sociales

El pianista y director de orquesta nacido en Buenos Aires en 1942 —nacionalizado español, israelí y palestino— señaló que: "Ahora debo concentrarme en mi bienestar físico tanto como sea posible”.

Y concluye: “La música siempre ha sido y sigue siendo una parte esencial y duradera de mi vida. He vivido toda mi vida en y a través de la música, y seguiré haciéndolo mientras mi salud me lo permita. Mirando hacia atrás y hacia adelante, no sólo estoy contento, sino profundamente realizado”.

Barenboim tuvo que cancelar apariciones varias veces por motivos de salud, la más reciente la nueva producción de "Der Ring des Nibelungen" de Richard Wagner en la Ópera Estatal, que estaba prevista para su cumpleaños 80, el próximo 15 de noviembre.