Putin aún no se aplicó la vacuna rusa contra el Covid-19 porque no se recomienda para mayores de 60 años En declaraciones efectuadas en su conferencia de prensa anual, el líder ruso de 68 años aseguró que aún no lo ha hecho, pero que se vacunará en cuanto sea posible. Por otro lado, recalcó que la Sputnik V es segura y eficaz.