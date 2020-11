Charlas de quincho

Desconfianza

Mucho calor y sol durante un fin de semana largo con cada vez más cantidad de gente en las calles, y no siempre con todos los recaudos que exige el covid. Los temas obligados de todos los asados fueron la controversia alrededor de la ministro de Horacio Rodríguez Larreta, Soledad Acuña; la inesperada muerte en un accidente de helicóptero del banquero, Jorge Brito, dueño del Macro; y la suerte que pueden correr las nuevas propuestas de impuestos que están apareciendo en todos los niveles de la economía. La alarma no es para menos. Los hombres de empresa enfrentan un fin de año con una economía muy debilitada, tras meses de no vender y achicamientos y, según comentarios de las centrales industriales, con más del 50% de las compañías a las que, según las previsiones, no les alcanza para efectividad los aguinaldos de diciembre en 3-4 semanas. “La desconfianza es política, no económicas, pero la política no se está enterando de los problemas de la economía”, se quejaba el CEO de un grupo mediano jaqueado por la caída de las ventas, las complicaciones para importar insumos, y los gastos extra habituales de fin de año .