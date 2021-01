Charlas de quincho

Sin fiestas

Pocas fiestas conocidas, especialmente en Uruguay que está viviendo una temporada rara, con bastante público en las playas, pero con predominio de locales, ya que solo los residentes pudieron ingresar desde el exterior. A su vez, el recrudecimiento de casos de COVID en ambos márgenes del Río de la Plata llevó a aumentar los cuidados que, en el caso oriental implican reuniones de no más de 15 personas, lo que también ocurre en los countries argentinos y algunas de las playas. Todos temen que se vuelvan a cerrar en forma estricta los permisos y flexibilidades que se habían ido dando y los más asustados son los comercios relacionados con el turismo como restaurantes, hoteles, lugares de diversión, etc que apenas pudieron operar durante 2020 y ahora tenían expectativas de poder comenzar a recuperarse. No son los únicos alarmados, el público general también lo está y hasta las autoridades se preguntan si podrían contener a una sociedad que tuvo muchos meses de cuarentena y de restricciones que siguen hasta hoy. El tema, además, se relaciona en parte con la disponibilidad de vacunas, muy controvertida hasta ahora en el caso de la rusa Sputnik, y de mejor aceptación pública para la de Astra Zeneca (Oxford) aprobada ya internacionalmente y por el Anmat local el último día hábil del “20. Y, tal como adelantó Ambito Financiero hace dos meses atrás, si bien ya tiene millones de dosis producida (lo hicieron “ a riesgo” antes de tener las aprobaciones de las 3 fases, para ganar tiempo), ahora se está envasando en Mexico por lo que la distribución en Argentina se confirma para marzo.