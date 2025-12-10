Providencia Seguros consolida su posición en la Patagonia y refuerza su equipo en la región + Seguir en









La compañía participará en el Foro Nacional de Seguros de la Patagonia 2025, que se realizará en el Centro de Convenciones Domuyo, en Neuquén. El encuentro reunirá a productores asesores de seguros, compañías y referentes del mercado de todo el país.

Lisandro López, director general de Providencia Seguros.

Providencia Seguros dará una nueva señal de su apuesta fuerte por la Patagonia con su participación en el Foro Nacional de Seguros de la Patagonia 2025, que se realizará el 11 de diciembre en el Centro de Convenciones Domuyo (Salón Toro Negro 3), en Neuquén, organizado por FAPASA y APAS Patagonia. El encuentro reunirá a productores asesores de seguros, compañías y referentes del mercado de todo el país, con foco en el rol estratégico del productor asesor en la agenda propia de la región.

Lejos de limitarse a una presencia protocolar, Providencia llegará al Foro con un desembarco pleno de su equipo comercial y una agenda de trabajo específica para el sur, con el objetivo de consolidar su presencia en toda la Patagonia y competir con una oferta cercana a las necesidades de la región.

“La Patagonia no es sólo una plaza más para Providencia: es un eje estratégico de crecimiento. Por eso venimos con todo el equipo comercial, para estar cerca de los productores, escuchar su realidad y construir negocios en el largo plazo”, destacó Guillermo Pigliacampi, gerente comercial de Providencia Seguros.

El Foro se propone fortalecer la voz de la región dentro del mapa asegurador argentino, ordenar la agenda del sector y proyectar los próximos pasos con una mirada federal. Habrá paneles sobre tendencias del mercado, marketing y ventas, economía regional, además de espacios formales e informales de networking, stands de compañías y encuentros institucionales.

En ese marco, la presencia de Providencia busca enviar un mensaje claro al mercado: que la compañía sigue apostando fuerte por la Patagonia, que quiere recuperar y ampliar su participación en la región y que está dispuesta a hacerlo con cercanía, equipo en territorio y una propuesta competitiva para productores y clientes.

“La competencia en la Patagonia es intensa, y eso es una buena noticia: nos obliga a ser mejores. Nuestra respuesta es simple: más presencia, más escucha y más herramientas comerciales para los productores de la región”, agregó Pigliacampi. La participación en el Foro será el puntapié de una agenda de reactivación comercial en el sur, que incluirá nuevas visitas a plazas clave, acciones conjuntas con productores asesores y presencia en eventos sectoriales de la región. El objetivo: que Providencia vuelva a ser un jugador fuerte, visible y competitivo en toda la Patagonia.