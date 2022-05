Debate por la ampliación de la Corte: Zaffaroni y Arslanian se pronunciaron a favor

Zaffaroni, se manifestó incluso a favor de una composición de 24 jueces, uno propuesto por cada provincia, para dar un "verdadero sentido federal" a la conducción del tribunal y consideró que "lo fundamental es tener en claro los defectos institucionales" del Poder Judicial, más allá de la cantidad de sus miembros.

Para Zaffaroni, "resolver los conflictos de los ciudadanos y garantizar la supremacía de las normas constitucionales", dos de los objetivos que tiene el rol de la Corte, "no se hacen de manera satisfactoria" y añadió que la concentración de la resolución de causas en solo tres personas "es repúblicanamente un problema".

En la actualidad, la Corte Suprema está integrada por cuatro miembros, tras la renuncia de la única mujer que la integraba, Elena Highton de Nolasco.

El exministro Arslanian, por su parte, no descartó que sea buena la alterntiva planteada por Zaffaroni de elevar a 24 el número de jueces de la Corte y dijo que en todo caso no debe ser inferior a diez.

debate ampliación de la Corte (1).jpeg Ignacio Petunchi

"El objetivo de que tengan más jueces es sacar más rápido las causas pero también el fortalecimiento del debate de cuestiones federales trascendentes", señaló y dijo que "no se pueden poner a discutir tres personas solamente un tema delicado como puede ser la cuestión de género o el aborto para decidir lo que luego va a ser ley aplicable a 44 millones de habitantes".

Arlasnian expresó además que es necesario el requisito de la rotación en la presidencia del tribunal y dijo que "la Corte no dejaría de ser una por estar compuesta de varias salas", otro de los puntos propuestos en los cuatro proyectos de ley que se discuten en el Senado.

La exjueza María Garrigós de Rébori, otra de las expositoras invitadas al plenario de senadores por el oficialismo, consideró en tanto que esta es "la oportunidad" para discutir "el aumento de jueces de la Corte, la paridad de género y la división por salas".

También acotó que la Corte "no sirve para integrar el Consejo de la Magistratura, no es parte de las instancias, no es una cuarta instancia".

Fuentes parlamentarias informaron que la discusión se retomaría en junio próximo en comisión para la emisión del dictamen y su elevación al pleno del cuerpo.

Los textos analizados son de los senadores Alberto Weretilnek (Juntos Somos Río Negro), Adolfo Rodríguez Saá (FdT-San Luis), Silvia Sapag (FdT-Neuquén) y Clara Vega (Hay Futuro-La Rioja), y todos proponen mayor federalismo y designación de jueces por regiones, así como paridad de género