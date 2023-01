Sequía: ayuda desorganizada y tardía

… que mientras se conocía que ya asciende a más de 175 millones de hectáreas la superficie afectada por la grave sequía de este ciclo 22/23 se siguieron sumando anuncios de aportes oficiales para las actividades que enfrentan problemas por la falta de precipitaciones, o sea, prácticamente todas. Así, a lo que ya se había presentado para los tambos de 5.000 litros diarios o menos ($9.100 millones), luego se sumó para cerdos, pollos y huevos ( $3.500 millones); lanares ($1.500 millones), y ayer en el norte de Santa Fe otros $1.300 millones, hasta donde se movilizaron autoridades nacionales y provinciales para recibir los aportes , entre otros, $400 millones de la Emergencia Agropecuaria, y otros $700 millones del plan GanAr. En tanto hoy el encuentro del Ministro de Economía, Sergio Massa, será con la Mesa de Enlace, en el INTA de San Pedro, donde además estará Agricultura y el Banco Nación, por lo que se supone que habrá también líneas de financiación. Pero más allá de lo tardío de la ayuda, considerando que es el 3º ciclo de seca consecutivo y que, a esta altura del verano, ya no es mucho lo que se puede hacer para recuperar producción (la expectativa máxima pasaría por, al menos, frenar parte de las pérdidas ganaderas -carnes y leche-, ya que las granarias y frutícolas prácticamente están jugadas); el gran tema son las acciones, aún las de poco monto, que siguen sin articularse (suministros de agua para la hacienda, maquinaria vial para ayudar al rescate de animales enterrados en los lodazales de las aguadas casi secas, precios de referencia y bolsas de forrajes y diferidos para evitar los precios abusivos, pozos de agua, cisternas, etc.), además de los montos destinados y a quienes puede llegar. En tal sentido, los alrededor de $15.000 millones anunciados hasta ahora (unos u$s80 millones), parecen más que exiguos frente a la magnitud de las pérdidas, o los muy promocionados $100.000 millones del Plan GanAr del ex ministro Julián Dominguez, de los que tampoco se conoce cuanto se asignó ya, y a qué proyectos.