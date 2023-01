Sesiones extraordinarias se le complican al oficialismo y la clave estará en el interbloque federal

Juntos por el Cambio movió las fichas en Diputados y confirmó ayer que participará del debate del juicio político del Gobierno contra la Corte Suprema de Justicia pero que, hasta que ello no finalice, no dará quorum ni asistirá al resto de las comisiones. A partir de allí, todas las miradas del kirchnerismo -ante una eventual convocatoria a sesiones extraordinarias- parten hacia la delicada relación con el interbloque clave en la Cámara baja, el Federal, que comanda Alejandro “Topo” Rodríguez, que esperará el llamado oficial para reactivar el trabajo legislativo y que buscará, como mínimo, que la Casa Rosada dé marcha atrás con cuestiones no desmentidas en las últimas semanas para aliviar tensión política.