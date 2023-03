Sin definiciones arriba, los intendentes del PRO comienzan a elegir a sus candidatos

No fue el único. Su par de Campana, Sebastián Abella, fue más allá. “En política no se puede ser tibio ni especular. Lo que está en juego es el futuro del país; y no un concejal más o menos. La mejor estrategia es competir en todas las categorías para ampliar. Yo me la juego Horacio Rodríguez Larreta”.

Con su declaración, el jefe comunal se mostró confiado y además de dar su apoyo indirecto a Santilli también abrió la posibilidad de competir.

De esta manera, Valenzuela y Abella se suman al primero que lo manifestó abiertamente: el jefe comunal de Olavarría, Ezequiel Galli. Como es sabido Julio Garro (La Plata) y Héctor Gay (Bahía Blanca) también juegan para Santilli, pero se muestran abiertos a sacar fotos con todos.

En la inversa, son pocos los intendentes que muestran sus preferencias. El alcalde peronista PRO, Hernán Bertellys, está jugando para Ritondo en una puja clave por la séptima sección; mientras que Néstor Grindetti cuenta con la venia del jefe comunal de Jorge Etcheverry (Lobos).

Por su parte, Joaquín De la Torre tiene su acuerdo con Jaime Méndez (San Miguel) y Javier Iguacel avanza en solitario con su candidatura.

El acuerdo es general. La gran mayoría coincide, más allá de a quién tienen como aspirante predilecto para llevar en la boleta del medio, en la necesidad de no presentar competencia con el fin de no debilitar al jefe comunal de turno.

Sin embargo, los jefes comunales están cansados de no tener una respuesta. Es por esto que ahora intentan imponer la fórmula “V” para que pueda haber dos o más candidatos tanto a nivel nacional como provincial pero que sea uno solo el aspirante comunal.

“Todo tiende a acomodarse. Pero ya faltan menos de 100 días para el cierre de listas y queremos estar abocados a la gestión sin la necesidad de adelantar la lucha territorial. Queremos enfocar toda la fuerza que se pueda para ganar la Provincia”, cierra, en diálogo con este medio, uno de los intendentes que más pide para que no haya competencia interna.