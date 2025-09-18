Andy Kusnetzoff habló sobre su llanto al aire: "Es imposible explicarle algo a alguien cuando es tan viral"

Después de que su llanto se volviera viral en redes, Andy Kusnetzoff habló en su programa respecto de lo que ocurrió y respondió a quienes lo criticaron dudando de la autenticidad de sus lágrimas.

Andy Kusnetzoff fue tendencia durante horas en las redes. Ocurrió luego de que durante su programa "Perros de la calle" se quebrara al aire. Tenía en el estudio como invitado a un joven que contaba cómo hacía para sobrevivir sin empleo. Y no pudo contener sus lágrimas. Luego de la viralización de las imágenes de Andy con la cabeza gacha, ocultando las lágrimas y presionando sus ojos, intentó explicar el momento que muchos criticaran. " El que me conoce sabe que no me gusta emocionarme al aire" , dijo.

Con años de experiencia como conductor y como movilero, Andy se caracteriza por lograr climas de profundidad y cercanía con sus entrevistados incluso cuando su estilo sea descontracturado y poco solemne. Ayer, mientras la movilización en defensa de la educación universitaria y el Garrahan comenzaba a desplegarse, él tenía en su estudio a Leandro , un joven desempleado.

Kusnetzoff intentó poner palabras a la emoción que lo embargó en ese momento, algo que resulta complicado justamente por tratarse de eso, una emoción. Sin embargo, se sientió en la obligación de aclarar que no había sido una actuación, sino por el contrario, la acumulación de historias que lo tocan muy de cerca desde lo personal y lo profesional . Dos ámbitos que no pueden separarse más allá de la objetividad que uno puede buscar como profesional.

Cuando hacía el pase de programa con María O´Donnell, Kusnetzoff dijo: "La cuestión es que en estos tiempos de redes, donde todo se transforma en opinión, política y grieta, uno se tiene que quedar con su verdad y su humanidad genuina . Ahora, si a los demás les parece algo impostado, creo que cada uno se tiene que quedar en lo suyo. Es imposible explicarle algo a alguien cuando es tan viral".

Andy Kusnetzoff y su historia personal con el Hospital de Clínicas

Detrás de quienes se encuentran frente a cámaras por la razón que sea, existen historias personales. En el caso de Andy, parte de la emoción que lo atravesó ayer estuvo relacionada a los recuerdos de su infancia y al amor por su papá, recientemente fallecido, Juan Carlos Kusnetzoff.

"Yo soy hijo de un médico psicoanalista de la universidad pública, una madre psicóloga de la universidad pública y un hermano de la universidad pública. Mi papá fue más de 40 años al hospital de Clínicas, yo lo acompañé varias veces, y no cobró un sueldo. Él me decía: ‘Hay que ir’. ¿De qué privilegios me estás hablando? Mi privilegio fue haber tenido un padre que fue 40 años al hospital a ayudar gente que no tenía plata y formar otra gente sin cobrar ni un peso porque le percibe lo importante

Cuando Andy habló de los recortes de presupuesto que el Gobierno hizo en los hospitales y en las universidades aseguró que desde su perspectiva, no se trata de una discusión económica, sino que va más hacia una cuestión de humanidad. "Detrás de cada decisión hay personas que dependen de esas instituciones para seguir adelante", manifestó.

La historia que emocionó a Andy en su programa

La historia que conmovió a Andy hasta las lágrimas fue la de Leandro, un hombre que dio su testimonio de lucha para mantener a su familia y sostener los tratamientos que debe recibir su hijo que padece discapacidad.

El conductor se quebró al aire y reconoció que esa realidad, que muchas personas enfrentan hoy, es lo que lo moviliza de manera profunda. "Solo pedía un poco de empatía", explicó después, cuando se refirió a la necesidad de que las autoridades puedan escuchar a quienes realmente lo necesitan. El llanto se convirtió en una especie de angustia compartida, ya que muchos usuarios en redes lo compartieron para manifestar su dolor con los sectores vulnerables a los que más desprotege el recorte.