Video: el momento en el que el alumno ingresó a los tiros en la escuela de Santa Fe + Seguir en









Las imágenes registradas por un joven captaron el instante de los disparos y el pánico generalizado dentro del establecimiento.

El video del momento en el que el alumno mató a su compañero en Santa Fe

Un alumno disparó dentro de la Escuela Normal Mariano Moreno, en la localidad santafesina de San Cristóbal, y mató a un compañero, en un episodio que quedó parcialmente registrado en un video que comenzó a difundirse en las últimas horas. La filmación expone la violencia del hecho y el clima de terror que se vivió en el lugar.

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En la grabación, tomada desde el interior del colegio, se oyen con claridad las detonaciones que irrumpen en la rutina escolar. Inmediatamente después, se desatan gritos, corridas y un clima de desesperación entre los estudiantes que intentan ponerse a resguardo. Las imágenes, aunque breves, reflejan el desconcierto y el miedo de quienes estaban presentes.

De acuerdo a la información oficial, el autor de los disparos es un estudiante de entre 15 y 16 años que asistía al mismo establecimiento. Según las primeras reconstrucciones, el joven habría ingresado con el arma oculta en su mochila y la utilizó en medio de una actividad escolar.

VIDEO SANTE FE TIROTEO ESCUELA El ataque dejó como saldo la muerte de un alumno de 13 años y al menos dos heridos, quienes fueron trasladados de urgencia al hospital local. Tras lo ocurrido, las autoridades dispusieron la suspensión de clases y activaron los protocolos correspondientes.

Una filmación clave para reconstruir el fatídico momento El video se convirtió en una pieza central para comprender la secuencia del hecho. Aunque no muestra de manera directa al agresor, sí permite dimensionar la rapidez con la que se desencadenó la situación y el impacto inmediato en quienes estaban en el lugar. Mientras avanza la investigación, persisten interrogantes sobre cómo el arma logró ingresar al colegio y cuáles fueron las circunstancias previas al ataque. La comunidad permanece conmocionada ante un episodio que volvió a poner en foco la seguridad en las instituciones educativas.

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