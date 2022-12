“Spotify es a la música lo que el VAR al fútbol”

“Con todos nuestros discos, a cada rato tendríamos una celebración de 10 o 20 años para justificar un concierto, pero hasta ahora lo habíamos hecho una sola vez, para festejar los 20 de “Fragilinvencible”, simplemente porque es un favorito nuestro”, dice Minimal, que asiente cuando se le dice que fue en ese momento cuando se afianzó la personalidad del grupo, una banda que desde su nacimiento en 1993 tuvo diversas etapas y cambios de sonido, pasando por épocas más dedicadas al punkie, a la música progresiva (con citas como el disco “Convivencia sagrada”, el sello que en los 70 una empresa argentina le ponía a los álbumes de los grandes grupos internacionales del género para diferenciarlos de otros artistas). Y ahora se estabilizó como un power trío formado por Minimal, Gustavo ‘Fósforo’ García en bajo, y Franco Salvador en batería. Pero está por cambiar la semana que viene, anuncia Minimal: “en el show vamos a ser un octeto. Por un lado a partir del año que viene ya pensábamos incluir un segundo guitarrista, Hernán Espejo, así que ya estaba con un pie en el grupo, y a él le sumamos los dos integrantes que en esa época formaban parte de Pez, el tecladista Juan Salese (que canta el tema “Cuero”) y también el saxofonista y flautista Pablo Puntoriero, pero además un percusionista extra y el bandoneón de Manuel Barrios. Es que hicimos nuevos arreglos de “El sol detrás del sol”, con bandoneón, pero usado no para dar un toque tanguero, sino como instrumento rockero”.

Habrá que esperar para ver qué piensa el público al escuchar su disco favorito de Pez con la inclusión de un bandoneón, lo que nos lleva a preguntar por qué si entre 20 discos sólo una vez la banda había celebrado la salida de uno, “Fragilinvencible”, y ahora también con “El sol detrás del sol”. La respuesta es una revelación: “Un día descubrimos que el tema que abre el disco, ‘Desde el viento en la montaña hasta la espuma del mar’, es el favorito del público en Spotify, y el hecho nos sorprendió y nos hizo entender que uno hace música y aprende todo el tiempo, y que el público puede ver cosas en nuestra obra que a nosotros se nos escapan. Ese tema me gustó y tuvo influencia de la guitarra distorsionada de Neil Young & Crazy Horse, como en el show que él dio con su banda en Buenos Aires en el 2000; eso me marcó para siempre, y ya en el disco anterior, ‘Convivencia sagrada’, había metido un tema. ‘Caballo loco’ sobre esa experiencia, ya que creo que ese fue el mejor concierto de rock que vi en mi vida”.

“Lo cierto es que nos llamó la atención que fuera el elegido del público”, continúa Minimal, “y ahí decidimos tocarlo en vivo junto a todo el álbum. Yo empecé con el grupo punk de los 80 Descontrol (grabó un disco que nunca salió, y que aparecerá ahora en vinilo) y luego toqué con Martes Menta, que con su sonido - fue la única vez que intenté sonar contemporáneo. Y luego con Pez viví todo el cambio del LP al CD y la era del Napster y ahora el de las plataformas digitales. Creo que Spotify es a la música lo que el VAR es al fútbol, y estos días escuché decir que el VAR está matando al fútbol”.

Minimal explica así esta comparación: “El hecho es que todos los viernes aparecen cien mil temas nuevos en Spotify y el público no tiene referencia alguna, y la mayoría se pierde en esa catarata. Pero podría quejarme todo el día o poner mi música y ver qué pasa. Lo que pasó es sorprendente y nos guiamos por eso. De todos modos nos ocupamos de que desde que apareció la fábrica de vinilos Laser Disc en la Argentina todos nuestros discos estén editados, además de en las plataformas digitales, como LP. El vinilo sigue siendo la manera en la que el público escucha la música tal como lo propone el artista, no como un single sino como un disco completo con sus dos lados. Y la portada transmite algo distinto con el arte de tapa e interior sino con toda la info que incluye, y que no entra en el cuadradito que te da como espacio Spotify”.

Sobre el final, Minimal habla de su trabajo junto a Litto Nebbia. Pez fue premiado como uno de los mejores grupos de rock argentino contemporáneos por la Fundacion Konex, y para Ariel Minimal “el hecho de que Nebbia nos haya llamado para componer y grabar el disco Pez celebrando el medio siglo de ‘La balsa’ fue el mejor premio de nuestra carrera. La última vez que toqué con él en Lollapalooza fue una gran experiencia. Surgen de otra forma los arreglos ensayando con él, y sobre todo me impresionó el público. Lo que abundaba era trap y música urbana que se centra en el ritmo pero poco en la melodía y la armonía, y entonces veíamos a los más pibitos ante su música, como si descubrieran la polvora”.