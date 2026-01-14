SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

14 de enero 2026 - 22:00

Top 5 aplicaciones que lideran el mercado digital, según la IA

Conocé qué plataformas son las más completas a la hora de organizar tu vida cotidiana.

Estas cinco aplicaciones concentran servicios, reemplazan procesos tradicionales y redefinen hábitos digitales de la vida cotidiana

Pexels

En un escenario marcado por la aceleración tecnológica y la variedad de servicios, las aplicaciones dejaron de ser herramientas aisladas para convertirse en verdaderos centros operativos de la vida cotidiana.

Hoy, gran parte de las actividades personales y laborales se gestionan desde el celular, con plataformas que concentran funciones clave y reemplazan procesos que antes requerían múltiples herramientas o trámites presenciales.

Desde pagos y movilidad hasta trabajo, salud y educación, el ecosistema digital se reorganiza alrededor de plataformas cada vez más integradas, transformándose en servicios personalizados, automáticos y predictivos que facilitan el día a día del usuario.

Ranking según Chat GPT

Le pedimos a la IA que analice nivel de adopción, impacto cotidiano, integración tecnológica y proyección futura para identificar las cinco aplicaciones más usadas por el publico usuario y este fue el resultado:

Top 1 – ChatGPT

Una plataforma transversal que combina:

chat gpt open ai.png
  • Búsqueda de información
  • Generación de contenidos
  • Asistencia laboral
  • Apoyo educativo

Su fortaleza reside en la capacidad de adaptarse a múltiples usos, aprender de las interacciones y reducir la dependencia de otras aplicaciones especializadas.

Top 2 – Google Wallet

Una de las herramientas financieras más influyentes del ecosistema móvil.

Google-Wallet-Pay
  • Centraliza pagos, tarjetas, pasajes y credenciales digitales con altos estándares de seguridad.

Tiene un rol estratégico en la transición hacia un modelo sin efectivo, con fuerte presencia en comercios, transporte y servicios cotidianos.

Top 3 – Notion

Funciona como gestor de proyectos, base de datos, agenda y espacio colaborativo

notion1411

Sus puntos clave:

  • Redefine la productividad digital
  • Posee gran flexibilidad de sistema
  • Se integra con la inteligencia artificial para organizar información y optimizar flujos de trabajo

Top 4 – Google Maps

Google Maps mantiene su relevancia como una de las plataformas tecnológicas más utilizadas del mundo.

Google Maps
  • Información en tiempo real
  • Rutas predictivas
  • Datos comerciales precisos

Más allá de ser un mapa es una herramienta de movilidad urbana y planificación diaria.

Top 5 – Apple Health

Apple Health completa el ranking como referente en salud digital

apple-health-1
  • Centraliza métricas físicas
  • Controla la actividad
  • Ayuda a regular patrones de sueño
  • Recopila datos médicos con soporte de dispositivos inteligentes

Fundamental para la prevención, el monitoreo continuo y la construcción de historiales de salud personalizados

