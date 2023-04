Tasas I: para el FMI, volverán al nivel de la prepandemia cuando se domine la inflación

El aumento de la inflación hizo que la política monetaria de los principales bancos centrales del mundo se endurezca subiendo las tasas de interés reales. Para los formuladores de políticas es clave saber si este repunte es temporal o refleja en parte factores estructurales. Vale recordar que desde mediados de los ‘80 las tasas de interés reales en la mayoría de las economías avanzadas vienen disminuyendo, lo que podría reflejar una caída en la tasa de interés natural, que es la tasa de interés real que mantendría la inflación en el objetivo y la economía operando en pleno empleo (ni expansiva ni contractiva). Dicha tasa natural es referencia para los bancos centrales que la usan para medir la postura de la política monetaria. Y como los gobiernos, en realidad, van pagando sus deudas durante décadas, la tasa natural, es el ancla de las tasas reales a largo plazo, y ayuda a determinar el costo de los préstamos y la sostenibilidad de las deudas públicas, señalan los economistas del FMI, Jean-Marc Natal y, Philip Barrett quienes investigaron, junto a otros colegas en “The Natural Rate of Interest: Drivers and Implications for Policy”, qué fuerzas han impulsado la tasa natural en el pasado y cuál es la trayectoria futura más probable para las tasas de interés reales en las economías avanzadas y de mercados emergentes, según las perspectivas de estos factores.